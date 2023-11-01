老字號｜方健儀謝君豪重尋回憶味道　懷舊酒樓抵食親民贏盡街坊口碑

▲ 金碧酒家負責人阮振強說，酒樓讓他與小學同學謝君豪重遇。（黃建輝攝）

1964年開業的金碧酒家只做晚市，環境迫迫狹狹、殘殘舊舊，偏偏很多名人明星來光顧，更有KOL會在此搞飯局、讀劇會等等，你想訂枱？對不起，今年內都已滿座！究竟這間老字號為何受歡迎？除因為本地懷舊茶樓買少見少之外，「好食夾大件」亦是其賣點。

金碧酒家負責人阮振強說，爸爸在50年代已經做茶樓，至64年彩虹邨入伙，他們就入標搬來這裏，時至今日，酒樓仍賣着當年的老風味。這麼多名人來光顧，強哥最難忘是哪一位？「謝君豪囉，他是我小學同學，本來已失聯，卻因為這間酒樓而重遇。」

▲ 金碧只做晚市，今年的訂座已經全部爆滿。（黃建輝攝）

當時有個電視節目叫《回家》，專訪明星小時候住處，節目導演偷偷找了強哥，希望給謝君豪一個驚喜。「他當時的反應真是很意外，那次之後，我們久不久都會相約飲茶見面，我亦會抽空看他的舞台劇。」



有別於其他「有性格」老店，金碧的員工總是笑容可掬、平易近人，此外「用料靚、味道好」也是他們的特色，經典招牌菜包括杏汁豬肺湯，每天煲足5小時至奶白色，此外錦鹵雲吞、炸蝦丸、蠔豉生菜包亦很受顧客歡迎。

老闆表示，會鼓勵客人6人或以上才好訂枱，因為菜式實在太大碟。「鵝、鴨這些必定原隻上，鱔也是整條的，人太少吃不到太多款，就是6人訂枱，都要3次才可以吃完我們的菜式。」

方健儀尋兒時情懷

方健儀（Akina）自稱是愛吃之人，之前更為雜誌撰寫美食專欄達4年之久，她很喜歡金碧酒樓的懷舊感覺。「我小時候住屋邨，附近酒樓與金碧類似，所以甫走進去即很有兒時感覺。」小朋友總是快樂的，金碧讓她想起兒時與長輩飲茶的情景。

▲ 朋友從加拿大回港，方健儀馬上安排到金碧吃飯，然後發現朋友原來就是街坊。（受訪者提供）

Akina第一次去金碧是今年瑞午節後一日。「很記得，因為那天我撞爆了嘴，做了個小手術，本來是要休息的，但因為十多人訂枱，覺得機會難逢，所以還是去了。」

一試愛上，今年7月她有朋友從加拿大返港，她再次訂枱到金碧吃飯。「很多菜式都印象深刻，如一定要選，我很喜歡荔茸香酥鴨，鴨皮香脆，而且很足料，外面很難吃到。」

另一最愛是花雕蛋白蒸海蝦，她笑言蝦比蛋白更多，第二次光顧要再安哥。「很有趣的是，我的加拿大朋友移居前原來就是住彩虹邨，他們比我更熟悉金碧，我覺得這是人情味和緣份的驅使，讓我們再次來到這地方。」

回憶中的味道

作家何故出身於美食世家，外公開唐餅店，媽媽自製XO醬，表叔開火鍋店，所以他自小就很嘴刁。「小時候教會在鑽石山，久不久就會光顧金碧。」當時金碧在他眼中不甚了了，只是普通酒樓一間，直至長大才知道那是該珍惜的傳統味道。

後來何故寫書，出版《打邊爐》和《回憶中的香港味道》等小說，當中夾雜了不少失傳粵菜的描述，他忽發奇想，希望能和讀者一起吃這些傳統菜，後來更發展為讀劇模式，邀請演員一同在金碧讀劇，跟參與者一同沉浸在故事當中。「一年會去金碧四、五次，有時更會包場開9至10圍枱。」

他喜歡的菜式包括杏汁白肺湯、炸蟹鉗、錦鹵雲吞和豉汁蒸蟠龍鱔等，今年更已訂枱吃蛇宴。「喜愛這裏的食品好食又抵食，夠大碟。」

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食物比環境重要

食評人KC Koo每年都會到金碧兩、三次，除和朋友去吃飯，亦會包場搞飯局。「因為屋邨酒樓已買少見少，他們的出品水準平穩，價錢便宜、性價比高，而且免開瓶費，這些都是我光顧的原因。」

KC推薦的菜式包括錦鹵雲吞配八珍五柳汁。「五柳汁只是配角，主角是厚蛋雲吞，現時很多餐館都以雲吞皮代替，金碧仍沿用舊式規格，既香且脆。」除此之外，他亦很喜歡蠔豉生菜包，有肉碎、馬蹄、蠔豉、米粉等等，蠔豉香味突出。「料頭切得細，全部差不多大小，口感很好。」

始終金碧是舊式酒樓，環境迫狹，不過KC認為食物才是最重要。「這些舊式菜市面已絕迹，所以有外國朋友回來，我都會去金碧吃。」

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記者:曾海倫