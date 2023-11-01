人寵共融｜調查指主人最驚愛犬走失　寵物出門單次投保安心放狗

▲ 如何保障毛孩安全成為很多狗主的議題。(大會提供)

近年香港不少家庭選擇飼養寵物，狗狗亦成為熱門寵物之一，如何保障毛孩安全成為很多狗主的議題，最近有保險公司便推出全港首個按需（On-Demand）寵物保險WALKY狗狗出門保，為主人帶寵物狗出門時提供狗狗意外受傷保障、第三者責任保障以及彩虹橋服務支援的三重實時保障。

根據YAS問卷調查所得數據，狗主帶狗狗出門途中最擔心會發生走失（74.1%）、意外受傷（70.5%）、第三者責任（65.2%）等突發狀況。最多受訪狗主認同意外醫療保障是最重要的保險服務，近六成（58.9%）受訪狗主表示每年願意投資$1,000至$2,000港元於寵物保險上。

不過現時大部分相關保險計劃費用遠比受訪狗主的預算金額高昂，雖然市場對寵物保險存在需求，但仍有超過六成（67.3%）受訪狗主表示目前他們沒有購買任何寵物保險。如果市面上出現按需寵物保險，近五成（48.2%）受訪狗主表示可接受的價格費用為單次$10至$20港元。

是次YAS推出的保險計劃，狗主每次帶愛犬出門前都可以按自身需要進行單次投保，每程保險費用最低只需$15 港元（最少購買數量為 5 程，無年費或合約），讓狗主靈活掌控保險預算。

適逢香港愛護動物協會 10月推出「帶狗狗上班」計劃，鼓勵更多企業接納員工帶同寵物上班，打造狗狗友善工作空間。保險公司也承諾會在員工攜帶狗狗上下班以及工作期間提供意外保險和第三者責任，並將在2023年12月31日之前捐贈 10%的淨收益，以支持愛協的活動。

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記者:eric