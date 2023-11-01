緊張媽媽丨未獲聘請媽搶電話狂問原因 男生被稱媽寶崩潰：很丟臉

很多父母在子女未出世前已安排其人生，在他們成長路上給予建議，以求為他們鋪排舒服和安穩的生活，但插手已為成年人子女求職，為子女造成困擾，更被外人誤為「媽寶」。台灣一名男網民在網上發文，稱難以忍受父母不斷詢問他的求職進度，甚至對母親搶電話質問求職公司，自己不取錄的原因，感到丟臉和煩累。

該名男網民近日以「被爸媽搞到快沒工作了」為帖子發文，分享之前從事保險業，但因受不住母親兩年來情緒勒索，指他的工作沒有門檻，「阿貓阿狗都在」，羞愧得不能與親朋分享兒子的職業，加上事主亦希望試轉行，所以他努力物色和求取新職。

最近，他的父母連成同盟，每天在家裡群組給予事主求職「指導」，狂丟空缺職位給事主參考，要他發履歷申請，還講各種情緒勒索的言語，以及一直追問面試後續。

作為「緊張大師」的母親甚至「干擾」事主的面試，當人事部打給事主，通知他未獲錄取，母親在事主身旁一邊聽，一邊比手畫腳示意事主問多一點詳情，「甚至最後把我電話直接搶過去，説我是他媽媽，是不是我兒子之前只有做過業務，你們覺得不適合」，還煩著人事部同事，提及一堆沒有意義的說話，讓事主看來很「媽寶」和感到丟臉。事主雖然有與父母溝通過其困擾，但只感到父母仍瘋狂。

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貼文一出引起網民熱議，網民分析「根本不是工作的問題，是父母控制欲的問題」，亦認為搶電話太誇張了和令子女羞愧，「這個媽媽好恐怖，直接搶過電話是哪招...我爸媽如果一直傳職缺，我絕對不會理他們阿」、「直接搶電話我不行，太過頭了」、「這些行業很好怎麼不叫你爸媽去應徵，管東管西的也沒有給出實質建議」、「你媽也太戲劇化了吧，超級丟臉耶」。

有自稱是過來人的網民認同事主感受和分享，「我的經驗是每次我打算要努力了，也付諸了行動，偏偏身邊的人卻是最沒耐心等待成果的 ，常常覺得是在盡督促的責任， 照三餐問進度狀況，我即使心裡明白他們是在擔心我，但實際上也是對我或我能力的不信任，這些過度的介入真的只是潑冷水罷了 完全反效果。」

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責任編輯︰王明芳