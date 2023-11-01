  • 25°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 19:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

緊張媽媽丨未獲聘請媽搶電話狂問原因 男生被稱媽寶崩潰：很丟臉

家事百科 18:53 2023/11/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

很多父母在子女未出世前已安排其人生，在他們成長路上給予建議，以求為他們鋪排舒服和安穩的生活，但插手已為成年人子女求職，為子女造成困擾，更被外人誤為「媽寶」。台灣一名男網民在網上發文，稱難以忍受父母不斷詢問他的求職進度，甚至對母親搶電話質問求職公司，自己不取錄的原因，感到丟臉和煩累。

該名男網民近日以「被爸媽搞到快沒工作了」為帖子發文，分享之前從事保險業，但因受不住母親兩年來情緒勒索，指他的工作沒有門檻，「阿貓阿狗都在」，羞愧得不能與親朋分享兒子的職業，加上事主亦希望試轉行，所以他努力物色和求取新職。

最近，他的父母連成同盟，每天在家裡群組給予事主求職「指導」，狂丟空缺職位給事主參考，要他發履歷申請，還講各種情緒勒索的言語，以及一直追問面試後續。

作為「緊張大師」的母親甚至「干擾」事主的面試，當人事部打給事主，通知他未獲錄取，母親在事主身旁一邊聽，一邊比手畫腳示意事主問多一點詳情，「甚至最後把我電話直接搶過去，説我是他媽媽，是不是我兒子之前只有做過業務，你們覺得不適合」，還煩著人事部同事，提及一堆沒有意義的說話，讓事主看來很「媽寶」和感到丟臉。事主雖然有與父母溝通過其困擾，但只感到父母仍瘋狂。

最新影片推介：

童學園
【童學園】嶺南大學香港同學會小學　小班活動教學提倡關愛文化

貼文一出引起網民熱議，網民分析「根本不是工作的問題，是父母控制欲的問題」，亦認為搶電話太誇張了和令子女羞愧，「這個媽媽好恐怖，直接搶過電話是哪招...我爸媽如果一直傳職缺，我絕對不會理他們阿」、「直接搶電話我不行，太過頭了」、「這些行業很好怎麼不叫你爸媽去應徵，管東管西的也沒有給出實質建議」、「你媽也太戲劇化了吧，超級丟臉耶」。

有自稱是過來人的網民認同事主感受和分享，「我的經驗是每次我打算要努力了，也付諸了行動，偏偏身邊的人卻是最沒耐心等待成果的 ，常常覺得是在盡督促的責任， 照三餐問進度狀況，我即使心裡明白他們是在擔心我，但實際上也是對我或我能力的不信任，這些過度的介入真的只是潑冷水罷了 完全反效果。」

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳 

相關文章

幼稚園面試丨St. Catherine's校長親講收生要求重5方面　孩子扭眼瞓哭鬧未必被拒收
18:03 2023/10/31
幼稚園面試丨St. Catherine's校長親講收生要求重5方面　孩子扭眼瞓哭鬧未必被拒收
育兒心得丨不慎說出侮辱詞語傷害子女 醫生媽媽分享「善後工作」補救法
今日 10:39
育兒心得丨不慎說出侮辱詞語傷害子女 醫生媽媽分享「善後工作」補救法
壓力與健康丨11月小學考試評估月　「搣手指、搣頭髮，頭痛、肚痛」響壓力警號　家長宜「停一停，想一想」
今日 12:18
壓力與健康丨11月小學考試評估月　「搣手指、搣頭髮，頭痛、肚痛」響壓力警號　家長宜「停一停，想一想」

你可能感興趣

幼稚園面試丨St. Catherine's校長親講收生要求重5方面　孩子扭眼瞓哭鬧未必被拒收
18:03 2023/10/31
幼稚園面試丨St. Catherine's校長親講收生要求重5方面　孩子扭眼瞓哭鬧未必被拒收
育兒心得丨不慎說出侮辱詞語傷害子女 醫生媽媽分享「善後工作」補救法
今日 10:39
育兒心得丨不慎說出侮辱詞語傷害子女 醫生媽媽分享「善後工作」補救法
壓力與健康丨11月小學考試評估月　「搣手指、搣頭髮，頭痛、肚痛」響壓力警號　家長宜「停一停，想一想」
今日 12:18
壓力與健康丨11月小學考試評估月　「搣手指、搣頭髮，頭痛、肚痛」響壓力警號　家長宜「停一停，想一想」
家庭教育 爸媽心聲 網絡熱話 職場文化 大學 行業 台灣

最高瀏覽

寰亞藝人林皓霆離世　終年35歲
寰亞藝人林皓霆離世　終年35歲
泰國少足丨曾困洞穴18日奇蹟生還　泰國少年足球隊隊長赴英留學猝逝死因報告出爐
泰國少足丨曾困洞穴18日奇蹟生還　泰國少年足球隊隊長赴英留學猝逝死因報告出爐
食用安全｜女子住5星級酒店飲樽裝水　驚飲出異味怒告酒店
食用安全｜女子住5星級酒店飲樽裝水　驚飲出異味怒告酒店