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傑出學生︱情緒困擾曾輕生7次 浸大生靠音樂找到生存意義

育兒資訊 22:15 2023/11/01

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

Adan表示不開心只是短暫性，一定要相信自己可以跨過。

今年香港賽馬會向106位成績卓越及熱心服務社會的學生頒發獎學金，今日(1日)於馬會總部舉行頒贈儀式及分享會，其中一位學生黃智麟(Adan)過往曾飽受家庭問題及情緒問題的困擾，曾因此而嘗試輕生6-7次，幸好最後從音樂中找到人生意義及生存的力量，更考入浸大追逐音樂夢，對於近日學童接連輕生，作為過來人的Adan指出香港教育制度存在很大的問題。

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青少年輕生悲劇接二連三，香港撒瑪利亞防止自殺會指由今年7月至10月30日，在短短4個月內，已有23名19歲或以下青少年自殺死亡或企圖自殺，當中最大困擾來源是學業問題，其次還有感情及家庭問題。

三位學生獲頒賽馬會獎學金，左起黃智麟、王愉程及羅澤嘉。

Adan表示香港教育太注重學業成績而且環境競爭大，學童每天上學7-8小時然後再上補習班，跟本沒有時間去找興趣或者做運動調節身心，有時學童去上興趣班都是為了升中鋪路。他以自身經歷分享，希望學生們找到自己的方向，勇於追夢，憑信念跨過重重難關，

信念很重要，這一刻很絕望，但只是暫時性，要深信自己可以跨過。

現在於浸大修讀音樂創意產業的他，在中學階段開始對音樂產生興趣，在創作的過程中，將自己的情緒融入作品之中，嘗試具體化表達出來，成為了他抒發感受的渠道。而他的創作靈感都來自親身經歷，最近他的新作品主題就是「防止自殺」，希望喚醒受情緒病困擾的學生要珍惜生命，

一時迷失，是因為找不到人生意義，找到人生的意義時，就能捱得過世間上的挑戰。

Adan也慨嘆現在學生在選科上面都很喜歡談「錢途」，畢業後又互相比較人工，他強調斷定一個人成功與否，只有自己，人生應由自己去掌握，應該堅持自己的理想。

三位學生都表示獎學金對他們解決了經濟問題。

香港賽馬會獎學金成立25周年，至今已頒授予超過1000位優秀學生，總捐助款額超過8億7千萬港元，Adan指馬會的獎學金對他的很重要，「做音樂需要買器材，獎學金抒緩了經濟壓力，讓我有更多空間去發展音樂。」現在他希望嘗試小眾音樂，將對社會的看法融入自己的作品中。

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記者:陳麗薇

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