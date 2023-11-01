【中大改革】蔡若蓮稱議案無損中大自主管治　直接優化架構並提升管治效能　　

▲ 教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

中大校董會改組風波，立法會三讀通過《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》。教育局局長蔡若蓮今（11月1日）在立法會會議表示，議案一直按既定程序公開詳細審議，而議案反映社會對教資會資助大學有效提升院校管治的殷切關注及期許，不但無損中大自主管治，更直接優化大學管治架構。

蔡若蓮指，歡迎3位議員提出議案，該議案反映社會對教資會資助大學有效提升院校管治的殷切關注及期許，而政府一直支持各校持續審視及完善管治機制，提升管理效能，確保大學校董會及管治團隊各司其職，帶領大學與時俱進，提供優質教育，為社會培育人才。她更稱，是次修訂不但無損中大的自主管治，更直接優化大學管治架構，有利提升大學管理及管治效能。



法案一直根據立法會議事規則作出審議，並於2023年7月至8月內，三度召開法案委員會會議，討論議案內容。蔡若蓮指，中大校董會、教育局及教資會均有代表出席會議；亦知悉法案委員會在審議期間已就法案作公眾諮詢，收集意見予委員會參考。



議案在獲得通過及落實後，中大校董會將繼續是中大最高管治及行政機構，須根據大學的條例履行相關職責。會方曾於2013年及2016年，兩度嘗試作出優化管治相關改革，但最終未能完成。蔡若蓮認為，是次議案正是繼續這項「未完成使命」，協助提升中大的管治水平。

另外，目前全數教資會資助大學成功完成提升院校管治的制度優化，蔡若蓮形容為「為香港高等教育發展進程奠下重要基石」。

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責任編輯：梁凱婷

