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傑出學生丨 曾服務學習障礙學童感受深 皇仁「超狀」醫科生盼學手語助基層聽障者

升學教育 10:31 2023/11/02

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

「超級狀元」羅澤嘉（Charlie）希望學習手語方便與聽障患者溝通，亦提醒大眾關注精神健康壓力及基層醫療需要。

2023年「超級狀元」羅澤嘉（Charlie）獲香港賽馬會頒新一屆全新獎學金——「香港賽馬會主席卓越獎學金」。他昨日出席分享得獎感受，期望學習手語方便與聽障患者溝通，亦提醒大眾關注精神健康壓力及基層醫療需要。

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學手語打破隔膜助溝通

Charlie現為香港中文大學內外全科醫學士（環球醫學領袖培訓專修組別）一年級生。他在分享會中表示，現時香港聽障人士比例雖為5%，但是不容忽視的小眾群體。過去疫情，不少聽障人士未能獲得資源，加上公立醫院申請手語翻譯員的程序繁複，思量作為醫生的角色如何幫助更多群體需要。他支持以手語融入醫療體系，幫助解決醫生和聽障患者的語言障礙，以提供更好的醫療服務，為香港的醫療服務作出貢獻。

Charlie過往曾為過度活躍症及學習障礙的小朋友服務，他希望學習手語，方便溝通，以助解決醫生和聽障患者的語言障礙，長遠打破人與人的隔膜，讓更多特殊需要人士融入社會。

關注基層醫療服務及精神健康

談及香港醫療系統面臨的壓力和挑戰，作為醫科生，期望從基層醫療入手，改善公私營輪候及資源調配問題，同時關注社會精神健康。他深信隨著科技及醫學進步，社會大眾可獲得更多治療及支援。

Charlie表示，現時公立醫院輪候時間長，加上私家醫院醫療費用高昂，基層市民未能爭取資源，可見公私營醫療銜接度不足。他期望自己成為醫生後，有助促進公私營合作，緩解患者現實金錢壓力與病情惡化之間的掙扎，為更多草根階層獲得更適切治療。與此同時，他直言大眾精神健康尤其值得關注，鼓勵患者主動接受治療，期望社會較少標籖及避談，締造包容接納的氣氛。

盼善用資源促進交流及學習

香港賽馬會獎學金成立25週年，至今已頒授香港賽馬會獎學金予超過1,000位優秀學生，總捐助款額超過8億7千萬港元。今年有106位成續卓越及熱心服務社會的學生。

Charlie表示，感謝香港賽馬會是次奬學金，有助他減輕6年大學學費的經濟壓力，讓他可專注學業及增加到外地交流的機會，吸收外國專業醫療團隊經驗，以改善香港醫療問題。另外，透過獎學金及賽馬會平台可認識更多社會各界人士，例如：醫學界及社福界人士，促進交流和分享抱負經驗，深入了解更多社會現況。

留港升學立志成為一名醫生

Charlie為應屆DSE中學文憑試7科5**狀元，受訪分享自小學起對生物、科學等領域有興趣，中三時受哥哥影響，對醫學產生興趣，以哥哥為榜樣，立下從醫初心。

我經常從新聞看到有病人因醫療資源不足，被迫在走廊或醫院門外的病床輪候治療，這些畫面令我更想從醫服務社會。

疫情期間從新聞上看到香港醫療系統仍有改善空間，意識香港醫療服務面臨的挑戰，啟發他立志成為一名醫生，幫助有需要的病人，為香港的醫療體系作出貢獻。不少病人因醫療資源不足，未能獲得適切治療的情況。加上過去曾經歷親人離世，生命的沉重令他認知到，做醫生拯救生命的偉大和抱負。更確立他立志成為醫生的心志。

香港出現移民潮，Charlie堅持留港升學，他坦言對香港有歸屬感，希望在成長和學習的地方，改善香港醫療系統，幫助基層市民獲得醫療服務，為社會作出貢獻。

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記者：黃諾韶

 

 

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