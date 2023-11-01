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夫妻相處丨日本新興「周末婚」 夫婦選擇不同住每周見面兩至三次

家事百科 17:53 2023/11/01

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日本新興「周未婚」 夫婦選擇不同住每周見面兩至三次。

日本新興「別居婚」（又稱周末婚）婚姻模式，雙方婚後繼續維持分開居住，僅在個別日子才會前往對方住所探望，減少介入對方生活，以給予雙方私人時間。有日本人妻直言，對伴侶的愛和尊重，比住在一起更重要！

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《BBC》近期訪問日本一對奉行「別居婚」夫妻秀和及博美，二人育有一子，兩人婚後各自住在相距約1小時車程的地方，兩人一星期見面兩、三次，主要在女方需要有人照顧孩子時，丈夫秀和才會前往妻子住所幫手，秀和直言很少在妻子家過夜，對這種獨特婚姻模式相當滿意，

我們可以維持自己的生活形態。如果妻子每早起床就要不停做家務，同時兼顧她的健身教練工作實在十分繁忙。如果我們住在一起，我沒事做在她旁邊，我會有罪惡感。

妻子博美亦稱，

如果丈夫在家，我可能不能做我想做的事，還好我沒有這樣壓力。

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秀和與博美都曾經歷另一段婚姻。秀和稱，自己工作很繁忙，佔據生活很多時間，有時好幾天都無法回家，前妻多次表達不滿，甚至發生爭執，最終離婚收場。從事健身教練的博美直言，前一段婚姻帶來的最大教訓是「女人花在家事和孩子身上的時間，幾乎是男人的5倍，女人要擁有獨力經濟能力。」

報道稱，日本愈來愈多人選擇周末婚，他們都希望能夠維持各自的生活習慣，能夠同時享受已婚和單身的好處。秀和稱，

雖然和妻子不是住在一起，但我的婚姻給我情感支持，能夠和妻子一起夢想未來，而不是一個人，婚姻最大的好處，是有一個你能完全信任的人，我無法想象沒有妻子伴侶的人生。

責任編輯： 王明芳

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