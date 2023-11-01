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【虐兒判囚】涉熱水燙5歲女童前男警囚28個月　官斥為滿足虐待本質犯案

社會 18:01 2023/11/01

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前男警及其前女友涉虐兒罪，今分別被判囚28及15個月。資料圖片

曾向兒子作猥褻作為及向親友騙款而被判囚的48歲前男警，涉替同居女友的5歲女兒洗澡時以熱水燙傷女童，早前承認虐兒罪，其女友經審訊後亦裁定罪成。兩人今（1日）於區域法院被判囚28個月及15個月，前男警被判的28個月需全數與其早前因另兩案被判的68個月刑期分期執行。法官判刑時指，相信前男警是為了娛樂及滿足其虐待性本質而犯案，女童母親作為則對事主是雙重悲劇，法官替事主的遭遇感到同情。

被告依次為F.S.L（48歲，前男警）及W.N.M（32歲，女美容師），男被告早前承認1項虐兒罪，女被告經審訊後被裁定1項虐兒罪罪成。

法官判刑時指，殘酷或是人的劣根性之一，1個男人對同居女友的5歲女兒作出如此行為，令人感到震驚。法官認為，男被告對事主所作的行為可歸類為傷人罪，最高可判囚終身，首被告最終在認罪協商下承認虐兒罪。

法官指，辯方求情時形容被告的犯案行為屬一時魯莽，惟事主在被燙傷時，男被告並不讓事主關上熱水制，可見這並非一時魯莽，男被告希望事主受更長久的痛苦。法官指，本案沒有證據顯示男被告當時受酒精影響等，相信男被告是為娛樂及滿足其虐待性本質而犯案。

法官指，本案顯示男被告是何等狡猾，亦看不到其悔意。男被告共有29項定罪紀錄，就男兩案現須服刑期合共為68個月，男被告明顯希望利用以刑期之好處，希望法庭可利用整體量刑原則作減刑。

法官指，男被告於本案行為雖是一次性，但對事主和女被告都是悲劇。男被告曾任警員逾20年，他對女被告的誤導及剝削均屬加刑因素，判囚28個月，因應本案性質和事主與被告所涉另兩案不同，頒令本案刑期正服之刑期分期執行。

法官續指，女被告之作為對事主屬雙重悲劇，事主傷勢恐怖，她被燙傷等皮膚有如肉色膠膜貼在身上。法官指，看不到女被告有深切悔意，質疑一個正常的母親何以會如此對待女兒。

事主事後替女被告繪畫求情，法官形容事主是可愛的女童，並替其遭遇感到同情，考慮所有因素後，判女被告入獄15個月。

案情指，事主X案發時5歲，為女被告女兒，男被告與女被告於2019年12月成為情侶，3人其後同住。及至2020年5月某個晚上，女被告替X洗澡時外出接聽電話，男被告進入浴室將熱水噴向X，令X被燙至脫皮。X嘗試關上水龍頭但遭被告阻止。兩名被告事後僅以燙傷藥膏塗抹X的傷處1星期。

警方於同年7月接獲報案，X同日被送院治理，醫生指事主右邊上半身多個部位的傷疤癒合不良，另出現金黃葡萄球菌感染，事主最終留院10天。

男被告早前涉要求兒子16歲以下的兒子作出猥褻行為，於高院被判監4年。男被告另涉訛稱兒子肝生蟲騙取親友醫藥費等，早前承認欺詐等共25罪，被判監2年，部份刑期分期執行，總刑期為68個月。

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記者：梁錦麟

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