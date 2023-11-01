新聞之花丨陳嘉倩萬聖節扮修女　嘉倩BB穿短裙配黑絲證女神實力【多圖】

▲ 陳嘉倩在萬聖節扮修女騷長腿。

在萬聖節，不少藝人扮鬼扮馬並把相片分享到社交平台。當中，前TVB主播陳嘉倩在社交平台上載一批萬聖節cosplay相，她穿短裙襯黑絲扮修女，展「絕對領域」令一班粉絲大讚，以證就算現在不斷有新宅女神出現，嘉倩BB實力仍然不容忽視。

現年33歲陳嘉倩畢業於香港中文大學崇基學院英文系，副修德文、西班牙文。她在2011年至2012年未大學畢業已兼任香港電台節目《388放題》主持。

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陳嘉倩轉當藝人

在2013年，陳嘉倩加入now TV新聞部成為主播，正式入新聞界，至2014年3月加入TVB當主播，而人氣不斷急升成宅男女神，被支持者封「嘉倩BB」。

不過在2017年9月，她宣告重返校園到香港浸會大學修讀傳播學文學碩士。之後轉當藝人，主要主持ViuTV節目，另外也有演劇集《冥冥之中》、《心靈師》。

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同時，陳嘉倩積極經營個人社交平平台，不時發放靚相派福利，2020年4月她cosplay電子遊戲《Final Fantasy VII 重製版》女主Tifa Lockhart獲大讚成經典。

而早前，今年在10月24日她於社交平派福利，相中的她只穿上一件長袖玩「下衣失蹤裝」，露出一雙白滑長腿，令網民叫好。

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