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香港人在北京丨吳若希喝令蔡潔即場除衫　兩女交鋒火藥味濃

娛樂 18:10 2023/11/01

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

《香港人在北京》

TVB台慶劇《香港人在北京》在昨晚（10月31日）劇情高潮迭起，講與丈夫港仁（陳展鵬飾）鬧矛盾的Helen（吳若希Jinny飾）被狗仔隊發現與張帥（梁漢文飾）「同居」。

港仁為保護Helen遂答應出席記者會，澄清太太與張帥關係清白。可是雖然緋聞得以平息，惟港仁與Helen的夫妻關係進一步破裂。

香港人在北京丨洪永城鬧阿喱正一世紀渣男　與陳星妤拍親熱戲向太太梁諾妍備案

《香港人在北京》

蘇菲Helen正面交鋒

婚姻亮起紅燈的港仁借酒澆愁，蘇菲（蔡潔飾）送他返回文創園家中期間，被港仁嘔到周身都係，蘇菲只好借Helen衣服更換，剛巧Helen此時回到文創園。

在今晚（11月1日）的《香港人在北京》，Jinny和蔡潔再次上演正面交鋒戲碼。

《香港人在北京》

當看見蘇菲穿上自己的衣服時，Helen即爆Seed說：「即刻同我除佢落嚟，你係咪聾㗎？」蘇菲脫下衣服還給Helen，Helen接過衣服後再狠狠拋落地說：「呢度唔係你屋企，唔該你即刻走。」

蘇菲臨走前則不忘挑機說：「如果你有當呢度係你屋企，你就唔應該去其他男人屋企過夜，仲要畀人影到！」火藥味十足。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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