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【墨水麻將】涉墨水印麻將識別贏600元　內地婦認賭博欺詐囚2月緩刑3年

社會 18:21 2023/11/01

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內地婦涉於於麻將塗墨水作識別，被麻將館負責人揭發，今認罪獲判緩刑。資料圖片

內地婦涉於麻將館打麻將輸掉金錢，為贏取金錢，遂於4隻麻將牌上以墨水印作識別，結果贏取了600元，職員發現內地婦表現可疑，翻看閉路電視片段後揭發事件。內地婦被控在賭博中以欺詐手段、誤導的設計或虛假做法嬴取金錢，案件今（1日）於西九龍裁判法院提堂。被告承認控罪，被判監2個月，緩刑3年。

被告賴四香(49歲)，報稱無業，持往來港澳通行證，承認1項賭博中以欺詐手段、誤導的設計或虛假做法嬴取金錢，違反《賭博條例》；控罪指她於2023年10月29日，在上海街金恩集團有限公司，在賭博的過程中以欺詐手段、誤導的設計或虛假做法，即以墨水印在特定的麻將牌上為自己作識別，為自己贏取了麻將賭局上的其他人的600元。

案情指，案發日下午1時，被告到金濠麻雀娛樂耍樂，其間被告表現鬼祟及四處張望，男負責人感到懷疑，遂翻看閉路電視片段，發現被告用手指將墨水塗於4隻麻將上作識別，負責人遂不准被告繼續打麻將。被告於查問下表示將墨水塗於手指後，再塗於麻將上，令自己容易識別麻將及有機會獲勝。

警員到場後拘捕被告，被告警誡下稱早前打麻將輸掉金錢，她出千為贏錢，並因此贏取了600元。

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記者：林育慧

九龍 電視 麻將 罪案

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