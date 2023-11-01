【美酒佳餚巡禮】11月400間餐廳酒吧品味全城　旅發局向旅客派億元餐飲券

▲ 早前中環舉行美酒佳餚巡禮，吸引大批市民入場。（資料圖片）

一連4天的旅發局「美酒佳餚巡禮」上周日結束，旅發局聯同全港近400 間餐廳及酒吧，在 11月推出「香港美酒佳餚─品味全城」，全城人氣餐廳推出低至7折套餐優惠，24間高級食府的名廚更親自「大廚發辦」將傳統菜餚結合創意烹調；而60間特色酒吧包括「亞洲50最佳酒吧」更創作紅豆冰及楊枝甘露等港式地道雞尾酒。

為吸引旅客，旅發局即日（ 1 日）起向訪港旅客送出全新100萬份「香港夜饗樂」旅客餐飲消費劵，每份100元，憑券在傍晚6時起，在全港逾60間酒吧及逾1,100 間「優質旅遊服務」計劃認可食肆使用。

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旅發局表示，為將美酒佳餚巡禮氣氛延續，本港近400間餐廳及酒吧參與「香港美酒佳餚─品味全城」。

「飲『吧』！香港」

其中全新節目「飲『吧』！香港」，邀請全港60間特色酒吧，包括入圍「亞洲50最佳酒吧」的Argo、The Aubrey 及 Mostly Harmless 參與。市民及旅客可品嚐60款期間限定、以「香港」為創作概念的「香港靈感雞尾酒」，選用紅豆冰、楊枝甘露等港式糖水及地道食材創作，相當創新。市民及旅客亦可以280元選購8個代幣套票，以價惠價品嚐參與酒吧的招牌雞尾酒，暢遊中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、西九龍、旺角及深水埗等多間酒吧。

▲ 「飲『吧』！香港」

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人氣餐廳低至7折套餐

旅發局又聯同超過250間人氣餐廳，推出「品味香港」(Chill E.A.T)，推出高達7折的精選套餐優惠，包括米芝蓮大廚及由星級主廚掌舵的餐廳等，有本地美食、環球美饌、新派可持續餐饗等。而多間蘭桂坊餐廳及酒吧亦提供85折精選菜單優惠，甚至低至半價享用指定菜式、精美葡萄酒和精心調製的雞尾酒單品等。

去年大獲好評的大師發辦今年將會升級，包括米芝蓮二星級餐廳等24間高級食府的名廚會親自發辦，炮製新派中式料理。

中菜五感新體驗：現代新派中菜體驗，例如以黑魚子醬配以脆皮花膠、以中式炒飯方法烹調西式米形意粉等，揉合傳統概念和創意美饌。

名廚創意中菜盛宴：由多名米芝蓮大廚或得獎名廚重新演繹傳統高級中菜，例如極考功架的瓊脂水晶雞、琵琶官燕等。

健康新煮意：符合時下識飲識食，還要食得健康有營的趨勢，主廚搜羅時令食材，炮製出養生中菜，例如鮑魚五穀淮山飯等。

環保中菜新勢力：主廚嚴選可持續海鮮、獲綠色食品A級標準的肉類等入饌，既能滿足對味道的追求，又能在烹飪過程中實踐環保理念。

向旅客派100萬份「香港夜饗樂」餐飲券

旅發局今日起亦向訪港旅客送出100萬份「香港夜饗樂」旅客餐飲消費劵，鼓勵旅客夜間出外消費，體驗香港美酒佳餚。旅客憑券於傍晚6時起，可在全港逾60間酒吧及逾1,100 間「優質旅遊服務」計劃認可食肆，享用即減100元的餐飲消費優惠。

▲ 香港夜饗樂

旅客抵港後，可在以下地點領取「香港夜饗樂」 - 旅客餐飲消費劵：

• 香港國際機場旅客諮詢中心

• 香港西九龍站旅客換領專櫃

• 尖沙咀天星碼頭換領專櫃

• 銅鑼灣 wwwtc mall 換領專櫃

旅客20元觀光巴士夜遊香港

▲ 觀光巴士夜遊香港

明日（2 日）至明年1月期間，旅客於傍晚6時半後，只需20元可乘搭3條觀光巴士指定路線，享受夜遊香港之旅，穿梭港九多個著名景點及地標，欣賞香港迷人夜景。

▲ 觀光巴士夜遊香港

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責任編輯：吳雋妍