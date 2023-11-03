傑出學生︱港大生亞殘運獲乒乓球雙打銅牌　盼任特殊學校老師向學童灌輸正能量

▲ Joelle想告訴每位學童 「天生我材必有用」。

今年香港賽馬會向106位成績卓越及熱心服務社會的學生頒發獎學金，3位學生於11月2日出席頒發儀式，其中港大一年級學生王愉程(Joelle)患有「先天性結締組織異常」及嚴重脊柱側彎，不過身體的障礙沒有阻礙她前進的進力，她代表香港出席多項國際賽事，包括全運會、亞洲錦標賽以及最近的杭州亞殘運，更在亞殘運獲得乒乓球女子TT14級別雙打銅牌，為港爭光！

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患有「先天性結締組織異常」的Joelle，全身肌肉軟弱無力，右手機能只及一般人三成，連扭毛巾都有困難，甚至乎幾歲大才懂得走路。

▲ Joelle展示童年時的照片，她幾歲大才學懂行路。

她在特殊學校生活了11年，後來轉讀主流學校，更愛上了乒乓球運動，她表示沒有想過有一天可以代表香港出賽，因為天生好動的性格，很希望做運動，不過由於肌肉無力又容易感到疲累，所以乒乓球成為了唯一可以做的運動。家人曾因為害怕她受傷而大力反對她做運動，不過在她堅持之下，終於成為一名殘疾運動員，

打打下發現自己都有這個能力，很開心自己有能力可以做到，傷殘人士有很多缺憾及生活上限制，原來我們都有能力找到自己的舞台。

她表示在受訓的過程中，都有過放棄的念頭，當有這個想法出現，她就會回想起自己的初心，

為什麼要堅持？一旦放棄之前所花精力就會浪費，要繼續堅持下去。

她表示香港賽馬會獎學金幫助了她購買器材，更成就了她的交換生夢想，「從小身體不好，很想有機會去外國交流，擴闊眼界，與不同國籍的人相處，而獎學金就可以令我實現這個夢想。」

▲ 黃智麟(左起)、王愉程、羅澤嘉獲頒賽馬會獎學金。

由於Joelle身體機能比常人差及走動慢，教練特別為她訂做了一塊鐵球板給她訓練力度。她表示：

隊員練一小時，我就堅持多練一會。回家後，也會繼續用啞鈴練習體力。

她期待在運動和學術方面雙軌發展的愉程，希望畢業後成為一名老師，並在特殊學校任教，以過來人身份，告訴每位學童 「天生我材必有用」。

▲ Joelle亞殘運獲得乒乓球女子TT14級別雙打銅牌，為港爭光！

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記者：陳麗薇