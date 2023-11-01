北上置業丨港媽内地買樓花$8萬豪裝1200呎大屋 一家三口逢周末北上度假
面對香港寸金赤土，內地物價水平比香港低，不少港人考慮北上置業。一名港媽分享一家三口周末會到中山物業度假，只用$8萬港元便可全屋豪裝1200呎單位，形容在香港有同等待遇可謂天方夜譚，也分享了周末北上度假好去處。
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一名港媽在「親子王國」（Baby Kingdom）討論區發文，分享自己中山的「夢想屋」完成的設計與裝修的喜悅。稱本身一家在港住私樓，2020年以157萬元購入中山一個1200呎三房單位，今年開關才北上收樓。
兩個月前，找了一間由香港人開設的設計裝修工作室。不計傢俬和電器，設計加裝修僅用$8萬港元裝修1200呎的單位，用料更是中上，直認：「快靚正！感恩上大陸裝修無畀人昆。」比較香港百物騰貴，大時大節便可和小朋友、親友們到中山的「度假屋」。
事主指自己申請「港車北上」自己開車2個半小時到達，每逢周末也會北上度假鬆一鬆，去三鄉浸溫泉，她指平時會聘請鐘點負責清潔，「平時可以請阿姨搞衛生40元/鐘。不過其實都無乜塵。」帖文發佈後，網友留言大表羨慕。
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責任編輯：王明芳