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【智庫訪京】陳智思：感受到中央對港發展很有信心　對團結香港基金寄予很大期望

政治 18:45 2023/11/01

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港澳辦主任夏寶龍於釣魚台國賓館接見代表團。（團結香港基金圖片）

團結香港基金主席陳智思日前率領15名基金會理事和管理層訪問北京，是基金會自成立以來，首次組織高層代表團訪京。代表團在10月26日獲國務院港澳辦公室主任夏寶龍在釣魚台國賓館接見，歷時2.5小時。

陳智思引述夏寶龍指，中央對「一國兩制」的政策不會變，必須長期堅持，回歸以來，中央所做的一切都是為了「一國兩制」好，為了香港好。陳智思續指，夏寶龍的講話，令他們了解到香港目前所處的國際形勢，特別是看清美西方反華勢力干擾破壞「一國兩制」實踐。必須團結，自力更生，艱苦奮鬥，「香港目前面對的困難都是暫時的。」陳智思稱，感受到中央對香港發展很有信心。

陳智思又引述夏寶龍表示，中央對基金會充分信任，並寄予很大的期望。中央支持基金會把更多真正愛國愛港的人士團結起來，為香港繁榮穩定發展作出更大貢獻。

訪京團亦獲新上任的科學技術部部長陰和俊接見，陰和俊表示，香港建設國際創新科技中心優勢明顯，是全球創新要素的重要聚集地和全球創新網絡的關鍵樞紐。科技部將與特區政府及香港社會各界密切協作，加快建設香港成為國際創新科技中心。科技部將進一步推進香港與大灣區其他城市的協同，並支持香港參與「一帶一路」科技創新行動計劃。

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記者：戴朗希

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