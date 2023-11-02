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夫妻關係丨李漫芬結婚7年甜蜜如初 3個秘訣維繫夫妻感情

家事百科 15:11 2023/11/02

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李漫芬同老公談成坤結婚7年，從沒有吵架，她分享一些貼士讓大家可以增進夫妻感情。

人生短短數十載，應演繹精彩的人生不讓自己遺憾！49歲的李漫芬(Fanny)，為了追夢，不惜放棄銀行的高薪厚職，賤賣物業租住90呎劏房與曱甴成室友。追夢令她人生大改寫，在TVB首11年當不起眼的娛樂主播，從低做起，每日的工作只是訪問嘉賓或節目主持，人生閱歷豐富讓她學會節儉、孝順，甚至持家有道，跟丈夫談成坤(Alvin)相識4天火速交往，至今結婚7年甜蜜如初，她分享3個秘訣維繫夫妻感情，「老婆是老公跟奶奶之間的橋樑，減少磨擦，老公就會對你好好！」

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李漫芬入娛樂圈前，是一名高薪厚職的銀行從業員，當年24歲的她，已可以150萬在佐敦購入二百多呎的物業，可說是平步青雲，人生勝利組。

不甘在銀行打一世工的Fanny，放棄安穩的收入，蝕近60萬賣樓，搬到90呎的劏房與曱甴同眠，從一個很害怕曱甴的女生，鍛鍊成不太害怕曱甴，每次回家前都要在身上噴3個圈的殺蟲水形成金剛圈，劏房的日子一共住了10年，期間更要兼職補習及侍應來維持生計，為的是在TVB繼續追夢，

我心口掛著「勇」字，想回來也很crzay，人生經歷就是這樣，追夢，我覺得更辛苦都會捱得過的，我住劏房選最平宜那間，有好多曱甴，因為在垃圾房隔離，那間住了4年。

Fanny初入行時，正值娛樂圈的黃金期，就算只是做娛樂主播一職，工作量也是海量，一日跑7單，人工也沒有銀行的一半，排山倒海的工作讓她沒時間不開心，也沒時間認識男生交往。

婚宴上遇上一生最愛

直至2015年12月，她終於得到「邱比特」眷顧，在一場婚宴上遇上老公談成坤(Alvin)，本身男方打算放下禮金便回家，因媽媽一句：「你去啦！說不定在婚宴上認識個女朋友回來！」

奶奶一語成讖，當日婚宴的新郎拉紅線撮合了他們，Fanny被安排與Alvin同桌吃飯，之後Alvin應新郎要求為女方拿晚裝兼送她回家，男方知道獨居的Fanny被迫遷，要在7天內搬走，加上她明言新、舊居在同一屋苑，不會請搬運公司，Alvin聞言即自動請纓幫忙搬屋及清潔，一連4天，他下班後，在家吃過晚飯便打的來Fanny家幫忙，每次搬到凌晨的三、四點，

上到去，他說：『嘩！這盞燈壞的，晚上咪仆死你！那個抽氣扇不動，煮飯咪焗死你！』，直到第四天的凌晨四時許，搬好所有東西，我們就去吃雞尾包同飲羅漢果茶慶功，當時他問我，『可否做他的女朋友？』，我們便正式開始發展。

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亡父牽姻緣線

事後，他們說起搬家一事，才發現原來兩位的姻緣是過身的父親安排，Alvin幫她修理那盞燈時，Fanny感到爸爸來了，皆因爸爸在生時，他負責做這些，當爸爸逝世後，這些都是她接手做，

媽媽要換燈泡、花灑、整水泥，全部都是我做，突然間Alvin擒高了去修理那盞燈時，我想到爸爸給我一個signal。

當時居住在花墟的她，街頭有一個垃圾站，Alvin幫她棄置那些垃圾時，他叫Fanny企在一旁等他，而Alvin心想，「很像我老婆在等我」，

我們認為「對的時間遇上對的人」，如果早幾年遇上他，可能我們未能開花結果，因為我們也很努力工作，沒有時間拍拖。

兩人交往一年多，雙方打算組織家庭便決定結婚，加上奶奶又很喜歡Fanny，欣賞她孝順、顧家同節儉，是一個很務實的女生，

識我的人都知我很慳家，很實在，我不喜歡男生為我拎手袋，亦不用送禮物給我，我是一個很簡單的人，我不會追新潮物，我很實在，我喜歡留在家中。

奶奶喜歡Fanny的另一個原因，其實是過身的老爺安排，她記得奶奶把她的生辰八字給師傅查看，

師傅跟奶奶說：『這個新抱是你老公幫你揀』」，但我老爺已過身，信不信我不知道，我覺得冥冥之中有安排，「百世修來同船渡，千世修來共枕眠」。

沒有7年之癢

7年來，夫婦兩人互相很信任，Alvin會報到行蹤，又經常視像對方，但Fanny強調，一段夫妻關係必須有各自的me time，老公喜歡半夜睇戲、睇節目、睇新聞，甚至喜歡打羽毛球就讓他去，

我的me time是做facial、按摩，將個腦關掉休息，一定要有大家的me time和尊重，每一個人都有辛苦的地方和壓力，多些為對方著想，多些欣賞，有時做了也不用說，「我今日拖晒地，抹好窗，好攰！」，其實不用說，老公回家自然會看得到。

Alvin曾在節目上公開說，中了六合彩會將獎金給予太太，奶奶沒有為此生氣，因為Fanny持家有道是家中財政大臣，也成功當好談家媳婦的角色，

他知道我會給予奶奶，我可以控制他戶口的人，我會適當地為他處理財政。

婆媳關係very good

問到她與奶奶的婆媳關係如何？Fanny馬上說：「Very good！」，她分享做新抱的一些貼士，令千年難題的婆媳關係成功打破困局，當中更可增進夫妻間的感情，

我爸爸不在世，個天安排多一個媽媽錫我，應該尊重她，其二是，女人喜愛的，基本上她都會喜愛，「靚、化妝品、護膚品、保健品、衫」，客戶送給我的補品，我吃過效果幾好，會跟奶奶、媽媽一齊分享，每一個人任何年紀也好，都愛人錫愛人哄，其實你錫奶奶，你老公會對你好好，這一點一定要牢記，減少磨擦，老婆是老公跟奶奶之間的橋樑，如果做得好，會發覺所有事都好順心。

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後記-苦盡甘來

現正熱播的《羅密歐與祝英台》，Fanny飾演一樓一的Rose姐令她演技大爆發，角色不再局限是那些八婆、師奶、潑婦，也是入行18年以來最重戲份，她當日收到劇本時，無法相信還以為是幻覺，要將劇本翻看了多次才敢相信，回家途中時，更開心到哭了，她獲監製信任，並得到同劇對手的陳豪勉勵，

陳豪勉勵我，『過去的低潮告訴他人，你的底蘊有多少，現在正正是你發揮的時間，叫我努力不要放棄，所以我很開心，他是一個行好的前輩及對手。

除了陳豪，Fanny背後的男人也很重要！拍劇時間顛倒，老公一句，「你去啦！屋企有我睇住！」，她眼有淚光說：「他幫我湊返工、湊放學，我煮不到飯，他去買飯盒，有他這一句說話，我可以好安心去搏！」

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記者：林碧洋

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