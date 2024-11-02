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自駕德島丨黎諾懿鳴門海邊歎海鮮餐　陳懿德郭珮文享受祖谷溫泉

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

黎諾懿、陳懿德及郭珮文介紹日本德島旅遊景點。

【日本 / 德島 / 黎諾懿 / 陳懿德 / 郭珮文】由黎諾懿、陳懿德（德德）及郭珮文（Juliana）主持TVB旅遊節目《自駕德島》內，黎諾懿化身「自駕達人」，以自駕遊形式帶領兩位美女主持德德和Juliana到日本的四國德島進行深度探秘。

德島有別於前往大城市如東京、大阪等密集式購物玩樂，除了物產豐富，大自然景色也相當吸引，三人將遊走位於東北端的鳴門市、被譽為「日本秘境」的西部祖谷地區，遠離繁囂走到郊外享受寧靜大自然。

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黎諾懿、陳懿德及郭珮文主持旅遊節目《自駕德島》。

自駕德島丨睇鳴門漩渦

在首集《自駕德島》內，黎諾懿、德德及Juliana抵達德島後，即租車出發前往鳴門海邊大歎海鮮餐，諾懿親自為兩位美女拍檔嚴選德島縣龍蝦，品嚐鮮甜爽脆龍蝦刺身之餘，又化身大廚以「日式Sake及牛油燒法」親自燒蠔、扇貝、象拔蚌仔等。

醫肚後，3人乘搭觀潮船近距離觀賞「世界三大漩渦」之一的鳴門漩渦，由於需要視乎天氣、時段，德德指出發前可參考船期表上的班次，及旁邊以「哈哈笑」形容能觀賞漩渦的機率。

及後，三人轉到大塚國際美術館參觀，集合全球26個國家、逾190間美術館的複製名畫，利用特別1比1複製的陶板技術，能夠避免受污染及光線影響而褪色，包括梵谷的「向日葵」系列、達文西的「蒙娜麗莎的微笑」，而後者的「最後的晚餐」更有齊修復前和後兩個版本，三人更伸手試摸「名畫」。

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自駕德島丨享受祖谷溫泉

三位主持可謂動靜皆宜，參觀美術館後，轉到德島西部郊區落水玩直立板。可是作為前輩的諾懿竟玩「大蝦細」，先後整蠱Juliana和德德撞到兩女跌落水，Juliana笑言：「教識我一樣嘢，唔好咁易相信人，我依家有trust issue！」相當搞笑。

及後，繼續「向西」出發，終於抵達目的地—祖谷溫泉酒店，兩女興奮帶大家room tour後，隨即換上浴衣並乘搭纜車到酒店的半露天溫泉，沿途欣賞兩側的樹林山景，絕對是難忘的體驗。

Juliana和德德穿比堅尼浸溫泉，與後面的山景形成靚人靚景的畫面。至於諾懿則獨自爽嘆「雲遊天空之湯」，飽覽藍天、河溪和山景：「如果想欣賞極致景色，秋天嚟，全部都係紅葉，好似一幅畫咁！」

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