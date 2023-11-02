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【理財有道】有錢人VS窮人 理財專家揭有錢人兩個儲錢方法

家事百科 17:04 2023/11/02

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如何可以一眼分辨別人是有錢人，或窮人? 甚至學習有錢人，把自己理財技巧「升呢」，有效累積財富?  一名日本的理財規劃師兼銀行前員工飯田道子總結和分析其累積服務客戶的經驗，發文分享客戶兩個小習慣，即可辨認對方是屬於哪一種人。

最新影片推介：

童學園
【童學園】嶺南大學香港同學會小學　小班活動教學提倡關愛文化

有錢人愛逗流銀行

飯田道子於日本媒體AllAbout網站上指出，現在大家不須前往銀行，即能進行多種交易，相對需要前往銀行的次數大幅減少。即使大家去銀行，通常都火速處理好事情，即離開。

相反，擁有較多存款的「有錢人」會抓緊逗留銀行的「特殊機會」，會較普通人逗留較長的時間，細看銀行新引進的各種機器、查看各種資訊和主動查詢任何有關錢的問題。

有錢人愛留意資金流向

「有錢人」對錢擁有一種積極的態度，十分留意自己資金的流向，每一項收入和支出都會認真記錄下來，並不是如普通人般單單留意自己的餘額，手頭上還剩多少錢，他們會關心自己所有金錢的匯款紀錄，即時留意有延遲的款項或多扣的金錢。

由於「有錢人」不斷查看自己資金的流向，看得多自然便會有更多存錢的意識，從而增加「儲蓄」的動力! 

如果你計劃成為「有錢人」，那便要從關注自己金錢的流動為起點啦!

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責任編輯︰王明芳 

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