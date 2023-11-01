Disney+韓劇丨《惡中之惡》池昌旭魏河俊劇情不斷反轉　IMDb奪8.6高分

▲ 《惡中之惡》

Disney+原創韓劇《惡中之惡》全部集數現已獨家火熱播放中。這套由兩位韓國男神池昌旭、魏河俊主演的臥底黑幫劇集，以拳拳到肉的精彩打鬥與血腥畫面，加上臥底面對生死關頭時令人窒息的緊張感，成為近期最高討論度的韓國劇集之一，更於國際影視評分網站IMDb奪得8.6高分。

Disney+韓劇︱《惡中之惡》向發哥致敬 兩大男神池昌旭魏河俊喋血街頭

1.劇情走向不斷反轉

本來以為是單純的臥底劇集，誰不知劇本加入中、日、韓三國的犯罪集團，警方需要聯合多方謹慎行事，形成更為複雜的背景。

再者，劇集加入黑警黃旻久（尹敬浩飾）混入搞局、朴俊末（池昌旭飾）施計向中方毒梟之女李海蓮（金亨瑞飾）埋手、黑幫頭目鄭企鐵 （魏河俊飾）的手下密謀造反等，令整套劇集的走向產生極大變化。

不斷出現的細節令劇集走向雖然愈見複雜，但卻令故事更耐人尋味，不斷猜測兩大主角最終結局。

▲ 《惡中之惡》

2.池昌旭魏河俊善惡互換

《惡中之惡》着力描寫警方派出的臥底朴俊末以及黑幫頭目鄭企鐵之間的人性以及心理變化，比一般臥底偵探劇更具故事深度。

踏入劇情中後段，臥底朴俊末難以抵抗於潛伏期間所承受的孤獨與壓力，心靈飽受摧殘，並於妻子劉宜貞（林世美飾）面對危機時一觸即發，持刀瘋狂斬人。

血流成河的畫面震撼觀眾之餘，同時令於現場目擊一切的劉宜貞目瞪口呆；另一方面，鄭企鐵與初戀劉宜貞再次見面後旋即再次墮入愛河，並開始打算洗白自己，一心想與初戀再續前緣。警察臥底由善變惡、黑幫頭目由惡變善，人性轉向，正是本劇其中一個最引人入勝之處。

▲ 《惡中之惡》



3.呈現90年代江南黑幫猖獗

劇集能夠塑造出濃厚的90年代氛圍，美術指導應記一功。

黑幫們西裝骨骨，但魔鬼就在細節裡，劇集初段鄭企鐵都是以沉色西裝為主，但都暗藏花紋，反映他的性格沉著但充滿計謀；相反朴俊末都是以素色為主，但到後段開始愈來愈多以花紋西裝打扮，反映出他的心理變化！而同時間打算金盤洗手的鄭企鐵卻開始以淨色西裝現身。

此外，江南大街都以很多舊式霓虹燈作佈置，加上攝影用上懷舊濾鏡，形成一種獨特的復古感，更有一陣舊式香港的感覺，而導演韓東旭在幕後花絮中說明劇集借鏡香港舊街，難怪香港觀眾看得份外有親切感。

4.池昌旭魏河俊演技大對決

於黑幫互相撕殺的世界，最忌流露情感，以免別有用心的人以此謀害自己。

黑幫頭目鄭企鐵深明白這道理，並於懷疑身邊有叛徒時更加謹慎。卧底警員朴俊未本來已經要極力避免自己留下任何蛛絲馬跡以免身份敗露，面對妻子劉宜貞與鄭企鐵於自己面前講到舊情時更要用力抑壓內心情緒。

池昌旭與魏河俊幾乎於每一場戲都要面對這種情況，兩位男神級演員準確拿揑情緒，避免情感過於外露但同時能夠向觀眾傳遞角色的心情，幕幕皆為考牌之作。

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5.刷新男性主導黑幫片框架

臥底劇集往往剛陽味十足，兩位男主角演繹出的江湖味道與互相猜忌，透過血腥打鬥，將男性剛陽氣氛推向高峰，但《惡中之惡》不只於此。

無論是令兩位男主角關係更複雜的劉宜貞，還是毒品接頭人李海蓮，都擺脫了男性主導臥底黑幫影視作品當中的女性「花瓶」作用。劉宜貞憑藉警隊訓練、使命感以及對丈夫的支援，成為瓦解跨國販毒集團的主要關鍵人物。

來自中國的毒梟李海蓮，開初以玩弄朴俊末為樂，後來卻慢慢深愛對方成為朴俊末能破案的關鍵人物，一反女性角色於黑幫故事中的設定，足見編劇想突破以往同類影視作品的決心。

▲ 《惡中之惡》

6.充滿港產片影子

劇中除黑幫成員以「《英雄本色》周潤發」來形容大難不死的朴俊末之外，不少場景都充滿了港產片的色彩。

朴俊末為救妻子劉宜貞，於狹窄走廊與他人血腥撕殺，有經典港產片《古惑仔》陳浩南勇救細細粒一幕的影子。

而於幫派巢穴內的升降機中，貼滿以港產片為題材繪畫成的電影海報，都可見港產片於製作團隊心目中的份量與影響。香港觀眾於觀看時，另有一番心領神會。

▲ 《惡中之惡》