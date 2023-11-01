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【靚太精明網購】HKTVmall 於11月2日起每人派$3000現金劵！ (附睇領取方法)

親子好去處 22:28 2023/11/01

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

HKTVmall 於11月2日起每人派$3000現金劵！

HKTVmall宣佈於11月2日 (明日) 起至12月31日開始「阿媽都話正 全民大派 $3,000」優惠活動，向全港每個符合資格的HKTVmall 帳戶派發總值不少於 HK$3,000 現金券。優惠涵蓋多項日常必需品及生活百貨。大家只要購物滿指定金額後，輸入指定優惠碼，即可享折扣優惠！ 

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是次活動現金券適用於日常必需品及生活百貨產品包括：超級市場、個人護理、化妝護 膚、運動用品、時尚配飾、廚房電器等。

現有客戶 HKTVmall 和新客戶只需於在 HKTVmall 手機應用程式註冊帳戶並綁定住宅地址，即可獲取一組專屬現金券。

每組現金券分為三大類別：

  • HKTVmall 現金券：現金券由 HKTVmall 派發，面值分別為 HK$100、HK$50 及 HK$30。適用於急凍肉類及海鮮、家居清潔用品、保健品、護膚品、隱形眼鏡及香水、街市即日餸、Everuts 海外代購等。
     
  • 商戶現金券：每個帳戶均可獲得共 17 張由 HKTVmall 商戶官方旗艦店贊助的現金券， 面值高達 HK$300。
     
  • 商戶實體門市現金券：凡於指定商戶門市購物，並出示HKTVmall 商戶實體門市現金券活動專頁 ， 即享有優惠。

領取現金券方法十分簡單

只需於 HKTVmall 手機應用程式綁定住宅地址即可。系統已為 HKTVmall 現有客戶自動綁定帳戶的常用地址，所以現有客戶無須額外登記。

新客戶則可透過下列兩個步驟綁定地址：
1) 下載及開啟 HKTVmall 手機應用程式，進入活動專頁；及
2) 輸入住宅地址，成功綁定後即可領取專屬 HKTVmall 現金券

客戶領取現金券後可立即使用，選購相關產品並放入購物車中，結帳時選擇已綁定的住宅地址作為收貨地址，並直接輸入現金券優惠碼，即可享用相關優惠。

新客戶只需於在 HKTVmall 手機應用程式註冊帳戶並綁定住宅地址，即可獲取一組專屬現金券。

HKTVmall推出「阿媽都話正 全民大派 $3,000」優惠活動，由早已金盤洗手的「烹飪界始祖阿媽」方任利莎（方太）領軍分享HKTVmall網購心得！

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責任編輯︰陳珈希 

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