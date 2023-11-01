【著數優惠】戶戶送來港8周年快閃送餐　外賣自取低至5折

▲ 戶戶送8周年推快閃大排檔優惠 (戶戶送圖片)

​​外賣平台「戶戶送」在港開設8年，至今與超過1萬間餐廳合作，為慶祝登陸香港8周年，特別以港式大排檔為主題，推出一日快閃限定「戶戶送大排檔」，聯同4間人氣本土特色餐廳，在本月12日進駐旺角THE FOREST 地下廣場，由中午12時至下午8時，派發多款精選港式美食。另外，又推8周年外賣自取抵至5折優惠。

參與「戶戶送大排檔」的4間餐廳，包括以招牌肉餅山聞名的「民聲冰室」、以各式各樣食材入餡製作肉餅為特色的「屏山老地方」、融合英國特工主題及主打多款豬肉料理的「Pigsman碧士文」及曾獲米芝蓮推介食店的原盅椰子燉湯小店「椰小盅」。

戶戶送用戶只需簡單完成指定步驟*，即可免費換領特色港式美食一份。另外，全新客戶更可享現場獨家迎新優惠碼。

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「戶戶送大排檔」活動詳情：

日期：2023年11月12日（星期日）

時間：中午12時至下午8時

地點：九龍旺角THE FOREST 地下廣場

民聲冰室：中午12時至下午2時（「肉餅」、「手撕雞」）

椰小盅：下午2時至下午4時（「織金竹笙子排椰小盅」、「蟲草花乾貝土雞燉鮮鮑椰小盅」、「長白山鮮人參燉烏雞」及「深海螺片雞腿燉盅湯」）

Pigsman碧士文：下午4時至下午6時（「卡邦尼焗豬扒飯配温泉蛋」、「手打豬肉丸」、「避風塘豬扒飯」）

屏山老地方：下午6時至晚上8時（「梅菜蒸肉餅」、「鹹魚蓮藕煎肉餅」、「辣味菜脯煙肉煎肉餅」及「地瓜煎肉餅飯」）

*換領方法：

戶戶送新用戶，只需下載戶戶送應用程式並同意接收有關戶戶送活動及優惠推廣資訊，即可免費換領美食乙份。

戶戶送現有用戶，只需追蹤戶戶送Instagram (@deliveroo_hk)，並同意接收有關戶戶送活動及優惠推廣資訊，即可免費換領美食乙份。每款菜式換領名額有限，先到先得，送完即止。

外賣自取低至5折

除了推出期間限定活動，戶戶送為慶祝8周年生日，將提供多項全新優惠：

10月23日起，3個星期內於戶戶送平台訂購外賣自取，可享高達50%折扣**；

11月13日起的2個星期，於指定餐廳可享下5張訂單滿100元減50元優惠^

註：** 優惠只適用於外賣自取。每張訂單優惠詳情、優惠上限、有效日期及最低消費視乎品牌而異。優惠受條款與細則所約束。

^輸入優惠碼即享下5張訂單50元減免。有效期至11月26日，只適用於指定商戶。每張訂單最低消費為100元 (不連運費及服務費)。每位用戶只可輸入優惠碼一次。不適用於受限制物品，包括嬰兒奶粉及酒類。優惠碼數量有限，送完即止。受條款及細則約束。

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責任編輯：吳雋妍