白日之下丨問題護老院真實個案改編　導演簡君晋：選擇善良的勇氣　

▲ 電影《白日之下》由爾冬陞監製、簡君晋編導，姜大衛、余香凝、林保怡等演出。

由爾冬陞監製、簡君晋編劇及執導，姜大衛、余香凝、林保怡等演出的電影《白日之下》將於明天（11月2日）上映。

《白日之下》以真實社會事件為基礎改編，講述報紙偵查組記者凌曉琪（余香凝飾）揭為一件護老院舍疑虐待院友事件展開調查報道，及後她發現一堆院舍內震撼的真相。

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▲ 《白日之下》監製爾冬陞（左）、編導簡君晋。

優先場獲好評

同時，《白日之下》亦描寫傳媒當下面對的困境。凌曉琪及後發現院舍內震撼的真相，雖竭力公開事件真實一面，但因着報社資源及調查證據不足等客觀因素，令其報道屢受挫折，但她抱着記者堅持和不放棄的精神，終於揭露社會中暗黑真相。

而《白日之下》未公映前已舉行多場優先場，累積不少好評，令不少觀眾對當中主題反思。而余香凝、林保怡和梁雍婷更憑《白日之下》分別角逐今屆金馬獎演技獎項，被視為今年度備受注目的港片。

真實個案震驚社會

電影中描述的殘酷院舍，戲中改稱為「彩橋之家」，但相信觀眾會對真實中的此事件有深刻印象，此事緣自2015年有報道揭發大埔一間護老院虐待老人，記者潛伏採訪多日，拍到院舍職員要多位長者院友，赤身露體在天台洗澡，事件震驚市民，並令政府部門要正視事件，有關這單新聞的採訪經過，後來也有輯錄在《獨家新聞解碼2》一書內。

《白日之下》導演簡君晋（曾執導ViuTV劇集《IT狗》），早前在影片分享會中表示，當年他看見報道後十分感觸，深感人老去是否就要不被善待，後來跟負責調查報道記者了解事件，決定要拍成一齣電影。

劇情除關於社會的弱勢人士，也希望講傳媒工作者面對採訪的艱辛，特別是當下社會氣候及媒體生態經常改變，前綫採訪記者是否憑一股熱血，就可以做到無愧於心？

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前綫記者感觸

電影內，記者曉琪偽裝院友通伯（姜大衞飾）的孫女混入護老院舍，展開調查報道為序幕，逐步交代她如何發現多單震撼虐待事件，甚至院長章劍華（林保怡飾）涉嫌侵犯智障女院友黃小鈴（梁雍婷飾）等。

另一方面，她也要面對報館資源不足，以及上司施加的壓力、自身家庭問題等，都令其報道真相的初心屢受考驗。

對媒體來說，戲中不少金句，如「十年後還會不會有（紙媒）記者？」、「你以為可以改變世界？你只是個記者！」、「如果有人記得（報道）的話，兩天也好」，都是發人深省，給新聞工作者不少警醒。

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盼社會關注問題

現實中，該間涉事的護老院舍因院友非自然死亡個案，最終被政府釘牌，同時也令一眾院友頓然無家可歸，要另覓地方安置，戲中結局也拍出這一幕，記者更被院友家屬指摘，揭露真相反換來滿腔無奈。

當年親身採訪事件的記者就在分享會中表示，新聞報道並非想院友無家可歸，而是希望社會關注背後的制度和實況，可以令這類私人院舍可以有更多監管和改善。

導演簡君晋亦稱，影片沒有散播絕望，但也不會空談希望：「首先要理解甚麼是殘酷現實及絕望，同時有一班人一直在自己崗位去追求真相，有人繼續選擇善良，如何面對無力感，這才是真正的希望。」（上映日期：11月2日）

作者：陳家昌