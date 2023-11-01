【支援家庭措施】議員促設專職部門助追贍養費　麥美娟：明年進行下一輪執行贍養令情況調查

▲ 麥美娟透露，已和政府統計處溝通，安排在明年進行下一輪有關執行贍養令情況的主題性住戶統計調查。(立法會直播截圖)

立法會今日通過「完善支援家庭的政策和措施」的議員議案，促請政府加強離異及單親家庭的支援服務及其他配套，包括設立專職部門協助追討贍養費。民政及青年事務局局長麥美娟透露，已和政府統計處溝通，安排在明年進行下一輪有關執行贍養令情況的主題性住戶統計調查，上一輪有關的調查是在10年前進行。

立法會今日辯論「完善支援家庭的政策和措施」無立法效力的議員議案，麥美娟指，政府目前面對的困難是，對於與贍養費相關的數據並不齊全，例如當局沒有每年發出涉及贍養令的個案數字和拖欠贍養費的個案數字，以至其涉及的金額等數據。她稱，已和政府統計處溝通，安排在明年進行下一輪有關執行贍養令情況的主題性住戶統計調查，令當局可以更好地掌握有關數據，考慮未來的工作，上一輪有關的調查已在10年前進行。

麥美娟表示，當局致力提高收取贍養費和執行贍養令制度的成效，多年來已採取一系列的改善措施，民政及青年事務局自2000至2001年度起推行有關贍養費的社區參與計劃，資助機構舉辦活動，加深市民認識贍養費受款人的權利及遭拖欠贍養費時可使用的服務，並提倡贍養費支付人履行責任，支付贍養費。截止2023至2024年度，我們已資助超過110項計劃。

林素蔚倡設家庭責任中心 為離婚人士提供各項幫助

提出議案的「A4聯盟」議員林素蔚指，香港近年的離婚率有上升趨勢，離異家庭引發的社會問題亟需社會關注。她建議，政府設立家庭責任中心，家庭責任中心以「一站式資源中心」的形式為離婚人士提供各項幫助，協助追討贍養費，以及為他們提供過渡性經濟援助，中心亦可作為資訊平台，配備各專業人士，為離婚人士提供法律諮詢、經濟評估、心理支援等全方位、一站式服務。另外，中心亦可提供離婚輔導服務。

▲ 林素蔚倡設家庭責任中心，為離婚人士提供各項幫助。(立法會直播截圖)

「G19」議員謝偉銓表示，人口老化和「少子化」極為嚴重的日本、南韓等地，不止成立專責部門去鼓勵生育，還會推出種種資助計劃和支援措施，去鼓勵國民拍拖、結婚及生兒育女，以緩解生育率過低危機。他認為，特區政府相對欠缺主動性、積極性、預示性，「好似要等到問題爆煲，港人生育率跌至全球最低，人口持續下跌，先至肯正視同處理。」他促政府積極加強支援現有家庭，以及採取更多措施。

林琳促政府帶頭推動家庭友善環境 推靈活的工作時間

民建聯議員林琳指出，今年特首提出多項鼓勵生育和家庭友善政策，而家庭友善政策應該是綜合性的，包括企業、社區、民間團體等多個層面的協作。她認為政府作為香港最大的僱主，可以在企業中帶頭示範，推動家庭友善環境，例如靈活的工作時間、居家工作、托兒服務等，以讓員工更好地兼顧家庭和事業。

何啟明：今年推出《好僱主約章》2024

勞工及福利局副局長何啟明表示，提及家庭友善僱傭措施方面，勞工處會繼續推行有關工作，並會在今年推出《好僱主約章》2024，加強推動不同規模的僱主採納良好人事管理方法及實行家庭友善僱傭措施，讓僱員在工作的同時能兼顧照顧家庭的需要。

「完善支援家庭的政策和措施」的議案，經民建聯李世榮修正後，獲舉手通過。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：區綽彥