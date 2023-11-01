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【同樂運動會】團體要求政府煞停　葉劉淑儀︰看不到有何法律可取締一個開幕禮

政治 23:00 2023/11/01

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新民黨主席葉劉淑儀。（資料圖片）

同樂運動會本周六開幕，有團體舉行記者會要求政府煞停活動，更指新民黨主席葉劉淑儀若出席主禮活動，應先辭去政府職務。葉劉淑儀強調，自己和新民黨從來沒有推廣或贊同同性婚姻合法化，支持同樂運動會，是反對歧視和支持平等機會。又稱「看不到政府有何法律可以取締一個開幕禮。」

多位立法會議員，包括梁美芬、何君堯、狄志遠、龍漢標、簡慧敏、邱達根、邵家輝等出席記者會。何君堯質疑活動以多元、包容、和平等包裝，實際是爭取同性婚姻合法化，與現行法例牴觸。

葉劉淑儀晚上在社交平台發布影片，強調她本人、新民黨從來沒有推廣或贊同同性婚姻合法化。她解釋，自己之所以支持同樂運動會，是因為個人素來反對歧視和支持平等機會，《基本法》第39條落實兩條人權公約，國際公民權利和政治權利公約條文和人權法一樣，而這些條約的第一條清楚說明「不可以歧視」。葉劉淑儀稱︰

「如果香港想繼續背靠祖國、聯通世界，發揮「一國兩制」的優勢，我們應該好好維持香港是一個開放、包容和自由的社會形象。」

有指同樂運動會違反法律，葉劉淑儀則回應指，自從2016年香港已有人申請舉辦同樂運動會，獲得政制及內地事務局、商務及經濟發展局等多個政府部門贊成，而政府亦為今屆同樂運動會提供比賽場地，認為同樂運動會違反法律的說法絕對不存在。

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責任編輯：趙居逸

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