羅樂林女兒丨羅苡之離婚一年半新歡正面曝光 疑發展姊弟戀未見融入家庭聚會
娛樂 10:20 2023/11/02
資深演員「大龍生」羅樂林與第二任妻子陳寶儀所生的40歲細女羅苡之（Tisha），與2006年香港先生冠軍陳志健（現名陳俊安，Otto）結婚10年，婚後一直相當恩愛，惟二人未能攜手到老。
去年5月兩人分別在社交網站宣布離婚，結束這段夫妻關係。
【羅樂林女兒】羅苡之離婚不足一年疑有新歡 晒手拖手合照重新生活
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疑發展姊弟戀
離婚未夠一年，今年3月羅苡之上載了一張疑似與新歡手拖手的影子合照，相中更配了一個藍色心心的Emoji，雖然沒有表明相中與她手拖手是其的新歡，但已引起不少網民紛紛討論，並祝福她有美好生活。
相隔7個多月，羅苡之新歡正面容貌終曝光！她分享多張剛過去10月時拍下的生活點滴，其中兩張照片見到一名年約30多歲、戴上眼鏡的男子與她特別親密，疑似正式公開新歡身份。
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新歡未融入羅家
與友人聚會的大合照，可見「眼鏡男」緊握羅苡之手臂；而另外兩人在cafe打卡時，女方亦「胸壓」男方手臂拍照，猶如熱戀中的情侶。
不過，羅家聚會就暫未見「眼鏡男」的蹤影。羅苡之與家人為上月20日75歲生日的爸爸羅樂林慶祝，大合照未見新歡入鏡。而過去的家庭聚會，前夫陳志健必定陪伴在側。
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撰文 : TOPick柴犬出動