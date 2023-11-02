後悔當爸丨男子後悔當爸狂呻「為何要生仔」 1個舉動令妻子超心寒

生兒育女是人生大事，加上照顧小孩本應需要大量愛心及耐性，夫妻定必經過一番深思熟慮，作好心理準備。然而外國一名男子，在孩子出世後，十分排斥，常常懷緬過去還未當爸爸的日子，每天不停抱怨「為何要生孩子」，亦從不花時間照顧孩子，令妻子心很累。

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一名外國妻子在討論區Reddit發文，表示丈夫41歲，她自己37歲，兩人育有一個近兩歲的孩子。然而丈夫討厭「當爸」這個身份，很明顯不喜歡這個新成員，從一開始不知所措，到後來怨恨、甚至憂鬱，幾乎每天都回想還未當爸時，可以做什麼事情。妻子直言，「老實說，我們在一起已數年，他根本就沒做過那麼多事情」，更要每天聽著丈夫喃喃自語，「我們真的需要這個嗎？」、「為什麼人們要生孩子？」、「真令人沮喪」等。

妻子表示，他們家和家人距離很遠，日常生活只能靠自己。丈夫是全職工作，能在家工作，但有時工作繁忙，無法定時進食午餐或晚餐時，即使孩子送往日間托兒中心長達6小時，他都會把一切歸咎於孩子身上，抱怨令他不能健身、或是外出用膳、出外看電影等。

雖然丈夫在家裡會幫忙打掃或煮飯，但幾時不曾照顧孩子。她認為，丈夫只要花少許時間，如偶然帶孩子到公園一小時，或是與孩子在家玩耍，讓她可以稍作喘息，但對方卻無動於衷，「只有孩子生病，我需要他幫忙如拿藥，他才會起床」。

這樣日復一日的埋怨、消極態度，加上獨自照顧孩子，讓她感到十分失望，不知如何是好。每當試圖與丈夫討論，對方總是回答：「對嗎，你也不喜歡」，她實在難以置信，縱然明白養育孩子相當困難，而且讓人筋疲力盡，但她並不後悔，只是再怎麼解釋，依舊沒有用。

貼文一出，即時惹起一番爭議，網友紛紛建議：「交一些當爸媽的人當朋友、與孩子一起進行有趣的活動、和配偶約會」、「他需要治療」、「詢問妳的伴侶他真正想要什麼，你們二人如何實現目標，如果他不想養育孩子，妳要決定住在一起時該怎麼辦」。

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責任編輯︰王明芳