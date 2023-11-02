食不安心丨兒子腸胃炎港媽酒樓外賣肉碎粥　打開驚見原隻曱甴因1理由拒報食環

▲ 兒子腸胃炎港媽酒樓外賣肉碎粥，打開驚見原隻曱甴。

本身腸胃炎，再食不潔食物，恐雪上加霜！有港媽便於網上分享不快經歷，指早前眼見兒子腸胃炎，於是便到青衣一間酒樓外賣一碗粥及包點回家供兒子作早餐食用。豈料，回到家，打開外賣盒，不但發現包點是凍的，更過份的是當她將粥搞拌時，驚見有原隻曱甴於粥內飄浮。事件曝光後，不少街坊均建議港媽報食環，不過她卻表示「唔想搞大件事」為由拒絕。

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該港媽於facebook「青衣街坊吹水會」發文指自己早前到青衣長康邨一間酒樓買外賣粥及包點，打算給患了腸胃炎的愛兒作早餐。豈料，回家後，先發現「叉燒包係凍嘅」，再後來更出現令她相當難忘的一幕。她指由於愛兒不愛食肉，於是便打算「幫佢揀啲肉出嚟」，最終竟然於「粥底裡面發現咗隻曱甴」。從她上載的相片可見，以膠碗盛載的外賣肉碎粥，粥面明顯有原隻疑為曱甴的昆蟲。

▲ 港媽驚見有原隻曱甴於粥內飄浮。(FB圖片)

港媽雖然指自己被「嚇親」，但又慶幸表示「好彩發現早，如果食度落底先發現就雪上加霜，本身佢腸胃炎。」。她又指自己是涉事酒家的「熟客」，但經歷此次事件之後，明言「以後唔會再幫襯」。她又補充指發文目的時提醒大家，無意退款，亦不想「搞大件事」。

事件曝光後，瞬即引起熱議，有網民直言相當嘔心，「咁恐佈？」、「想嘔」；有網民亦批評事件反映涉事酒樓衛生惡劣，「證明佢哋平時啲食材多數露天亂擺，先有機會畀曱甴有位入」；亦有人建議港媽向食環署舉報「咁可以報 食環衛生署 投訴」。

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責任編輯：羅嘉欣