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香港小姐丨馮盈盈瘦得健康晒纖腰　FYY分享80/20法則+xs特飲

娛樂 11:40 2023/11/02

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

馮盈盈（FYY）分享瘦腰貼士！

馮盈盈（FYY）自今個月起有新搞作，她於其YouTube Channel分享營養資訊，首集影片率先教大家瘦腰貼士，並分享飲食心得。

FYY現時擁有21.5吋纖腰，不時於IG貼出索爆靚相大派福利。

宅男女神丨陳若思受TVB重用　Amber明年與森美馮盈盈合作《Home即是識》【多圖】

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FYY分享瘦腰秘技

FYY於IG為其YouTube Channel宣傳，她寫道：

20231101
新一個月開始，
我的Youtube channel亦終於有新影片☺️
[盈營學🍎EP1] : 瘦腰很難？ 3種食物教你食出小蠻腰&纖腰特飮教學🍹🙆🏼‍♀️
公開我保持纖腰的食物清單😉
未來我將會透過一系列影片分享我所學嘅營養知識，學以致用，讓大家通過飲食達致健康。
之後我仲會分享更多不同主題嘅營養知識，
希望大家會喜歡&學到實用嘅飲食秘訣同食譜💪🏻
記得訂閱我嘅 YouTube 頻道，
咁就唔會錯過任何一集！👍🏻
Link in Bio.🙆🏼‍♀️💖

香港小姐︱馮盈盈學生look獲正評　FYY返校園進修盡甩MK味【多圖】

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網民喜愛FYY新片

影片中，FYY指：「飲食和運動之間有一條80/20法則，意思是運動佔20%，飲食佔80%。

其後，她公開其「瘦腰食物清單」，並透露進食乳酪、青瓜和奇異果有助食出小蠻腰，並分享對瘦腰非常有效的「xs特飲」。

不少網民都很喜歡FYY的新片，紛紛留言：「你咬字比之前更清楚更流暢，瘦得嚟好健康，加油💪」、「😊等你新片好耐喇，加油!」、「終於見到您啦🙏🏼😄一早訂閱咗啦🙏🏼😊」、「我都感覺你狀態回勇了，你推介的飲品和食物，我也會嘗試，thx🫡😉👌」

FYY亦有回應網民並承諾會繼續更新其YouTube Channel，呼籲大家對她多多支持。

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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