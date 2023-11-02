秋冬恩物丨秋冬將至　沖涼必備神器

▲ 全港最細約8寸、集合9種功能的浴室寶，絕對配小單位的浴室需要。 (有關機構提供)

一般家庭都會在廁所安裝抽氣扇，然而一到秋冬季節，抽氣扇將街外冷風抽入，沖涼換衫「凍到震」。最近市場就推出一部集齊UVC殺菌、負離子淨化、暖風、換氣、乾衣、吹風等多個功能的浴室寶，加上機仔細細只有8寸，只需使用一個抽氣扇的位置，就可以滿足所有要求，絕對配小單位的浴室需要。

香港居住環境狹窄，要盡用有限的空間發揮最大用途，性價比高、尺寸迷你又多功能的電器絕對是好幫手！特別是浴室，春天潮濕易發霉、夏天又熱又翳焗、冬天沖涼凍到震，若同時要在浴室擺放抽濕機、暖風機、空氣清新機等電器，既浪費空間又浪費金錢。

德國寶最新推出的UVC多功能浴室乾衣暖風機(HTB-248U)，機身只約8寸，屬市場上最纖細的浴室寶之一，可完美取代原有浴室抽氣扇。

一機更有齊UVC殺菌、負離子淨化、暖風、換氣、乾衣、吹風等9大功能，只須一個抽氣扇的位置即可滿足您所有需求，絕對是小單位的浴室救星，一年四季都適合使用。而且安裝簡單便捷，無須接駁風管或氣喉，亦無額外配件，即裝即用！

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責任編輯︰陳珈希