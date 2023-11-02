按摩惹禍丨女子試平價泰式按摩中伏　疑技師用力過猛致手部骨折

▲ $430團購60分鐘泰式按摩，疑技師用力過猛致女子手部骨折。

按摩小心按出禍！上海女子日前通過網購以398元人民幣（約430港元），買了60分鐘的泰式按摩服務。惟按摩期間，技師疑用力過猛，令女事主感到疼痛非常，回家後亦舉不起手。翌日她慌忙到醫院檢查時，更被告知肩峰骨折，因此決定報警，並向店方索賠3萬人民幣。

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據內地傳媒報導，姓範女事主早前團購了398元60分鐘的泰式按摩，並於10月27日晚上收工後光顧店舖。她指按摩期間已感覺力度太大，要求技師調整力度，惟對方未有理會。她於是待結束療程後，向其他職員反映，當時對方即時退了一半費用以示歉意。正當女事主亦打算息事寧人之際，回家後，卻發現自己的手臂抬不起來，於是翌日馬上到醫院檢查，證實肩峰骨折。

醫生表示泰式按摩會有對抗性動作，如果技師不專業就會造成這個後果，女事主於是忿然向店方索賠，對方提出賠償5,000元現金（約5411港元）及5,000元店內按摩券，惟很快便被女事主拒絕。女事主指目前已報警處理。自己訴求是希望技師賠償3萬，並且出示資格證給自己道歉。

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責任編輯：羅嘉欣