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【雙11優惠】一文看清餐飲消費優惠　焦點：5星級酒店自助餐買一送一

社會 11:03 2023/11/02

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

美麗華集團Mira eShop 呈獻雙11狂歡優惠。

臨近雙十一，大批商戶推出食買玩優惠，TOPick為大家搜羅消費情報。

餐飲優惠

美麗華集團Mira eShop推出多項餐飲優惠，包括Yamm自助午餐買一送一、自助晚餐買二送二、$1,111嚐翠亨邨2人大閘蟹燒乳鴿套餐。

一連14天的雙11狂歡優惠由即日起開售，首推限量快閃的Yamm成人自助餐禮券，午餐買一送一，二人同行$514，平均每位$257，共有4款主題可供選擇，每週提供不同主題，包括日臺風味盛宴、星馬尋味之旅、越泰系列及京川滬味力。晚餐買二送二，四位折後$1,772，平均每位$443，包括以新鮮黑松露入饌的創意中西佳餚，冰鎮波士頓龍蝦及即開生蠔等。

Yamm另推出低至65折的假日下午茶、自助午餐及晚餐禮劵。以上餐飲禮券均於指定日子適用。秋天大閘蟹當造，米芝蓮推薦的翠亨邨推出大閘蟹燒乳鴿套餐，兩位$1,111( 人均HK$555.5) ，套餐包括江蘇大閘蟹，配搭脆皮燒乳鴿、生拆蟹粉文絲豆腐羹、蟹粉帶子炒飯等美饌，只限11月4日至17日供應，每日名額有限。

有關Mira eShop「雙11狂歡優惠」活動詳情，可瀏覽網頁

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美心集團專屬手機應用程式Eatizen推出11.11美食折，送出總值$11萬獎金及多項限定禮遇。

由11月1日起，Eatizen將送出總值$11萬獎金，大派1.1萬張美食禮券。Eatizen現有會員只須透過「邀請好友」功能，每推薦2名新朋友下載Eatizen流動應用程式，並成功登記為新會員，推薦人即可獲得HK$10 Eatizen美食禮券。禮券可於Eatizen指定的餐飲品牌內疊加使用，且沒有最低消費門檻。會員可無上限完成任務，獲取更多美食禮券直至發放完畢。

另外，Eatizen包含多項11.11限定禮遇，包括享用低至$11優惠價小食、套餐低至$11等。優惠期11月1日至30日，涵蓋旗下超過15個美食品牌，包括美心食品、中菜品牌美心皇宮、翠園、八月花、潮江春及潮庭，快餐品牌美心MX、MUSES，西餅及麵包品牌美心西餅、Paper Stone Bakery 、Urban Bakery 、東海堂アローム，日本菜品牌魚尚，西餐品牌&you，以及亞洲菜品牌古谷舍。

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優惠包括：

以$11享用美心中菜蛋白杏仁茶（美心皇宮、翠園（廣場飯店除外）、八月花、潮江春及潮庭）（適用於11月1日至11日）

購買美心西餅任何麵包或包裝產品減$3，購買任何甜品滿$50亦減$11（以原價計算）（適用於11月1日至11日）

以$11購買東海堂芝士條（適用於11月10日至13日）、Paper Stone Bakery純燕麥奶貝果，或URBAN 皇牌法國牛角酥（適用於11月10日至12日）

購物優惠

11月1日至11月11日，一連11日閃購活動，每日凌晨12點開始，多款人氣產品低至$11。11月2日主題為「旅遊達人」。

點擊圖片放大

11月2日閃購優惠

1. 【滙豐限定】Sony WF-1000XM5 真無線藍牙降噪耳機 黑色，閃購價 $2000！（原價$2490）

2. 【滙豐限定】Sony ZV-1F 影像網誌相機 白色，閃購價 $2000！（原價$4290）

3. 【滙豐限定】GoPro HERO11 Black 運動相機，閃購價 $2000！（原價$4000）

4. 【滙豐限定】Jollying Pebble 摺疊式瘦身行李箱套裝，閃購價 $2000！（原價$2398）

5. NEWEDO 超薄可折疊大容量萬向輪行李箱 灰色，閃購價 $311！（原價$459）

6. Langogo Minutes智能翻譯機，閃購價 $450！（原價$798）

7. FaceCradle Wanderlust FC8-P-S 多功能旅行頸枕(輕巧型) 粉紅色，閃購價 $50！（原價$398）

8. Dyson Corrale HS07 直髮造型器 亮銅色，閃購價 $3480！（原價$3980）

9. 小泉成器 KOIZUMI 負離子直髮器 國際通用電壓 KHS-8710 白色，閃購價 $99！（原價$600）

10. German Pool 德國寶 KTT-109 摺疊式旅行電熱水壺 啡色，閃購價 $375！（原價$599)

11. Lunon SETEYE 旅行防窺防狼器，閃購價 $198！（原價$298)

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳麗娜

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