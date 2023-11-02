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絕世好姐｜港女遇絕世好外傭　自發幫94歲腦退化母鍛煉成功「回春」

保健美顏 12:54 2023/11/02

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港女遇絕世好外傭，自發幫94歲腦退化母鍛煉，情況好轉成功「回春」。

不少港人都會聘請外傭照顧老人家，能遇上好姐姐是家庭的幸運。近日有港女在網上發文稱，聘請了一位新外傭照顧94歲患有腦退化的母親，而外傭更自發幫母親做鍛煉，令她的情況有所好轉，成功「回春」。

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有港女10月30日在Facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發文指，自從聘請新的外傭後，94歲高齡、患腦退化的母親成功「回春」。她表示，母親的情況是不需使用紙尿片，但要人幫忙沖涼，加上患有腦退化症，「落床幾分鐘骨痛就要瞓返，唔願坐，時常認錯人」，因此需要聘請外傭，協助照顧老人家的日常生活。

請佢最主要係有個人睇住佢，有咩事都有人知，同煮新鮮飯菜俾佢，協助佢沖涼，免佢自己搞發生危險，老媽安全最緊要。

樓主稱，因上手外傭「手腳唔乾淨」，媽媽一度很抗拒再聘請外傭，不過新外傭姐姐的貼心照顧讓她十分感恩和珍惜。

可能我媽成日瞓，佢悶到嘔，所以佢自發日日要我媽做簡單運動、按摩同要填顏色薄，不停同媽傾偈。宜家佢做咗年半，我媽可以自己沖涼、喺屋企行嚟行去、掃地、自己做運動，畫圖畫簿唔出界，認得晒屋企人。

她又指，之前媽媽身體情況較差，半夜會醒來以及會想出門，「宜家可能信任姐姐，晚上瞓得好咗，就算醒，姐姐好醒瞓，會拉住佢吹水，唔會比佢走路」。自從姐姐幫媽媽做鍛煉，半年後情況大有好轉，讓樓主直言「我媽絕對後生咗10年有多，一切都是姐姐的功勞」。

帖文發出後引起網民熱議，大讚姐姐好有心，「遇到好姐姐真係好幸福」、「婆婆多咗個關心佢嘅人喺身邊，係緣份」，更有網民直言，「哇，呢個姐姐絕對好過好多所謂屋企人」。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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