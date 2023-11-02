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口臭問題︱男友嚴重口臭刷牙也無用　女友嫌棄拒親熱：真的親不下去

都市病 13:07 2023/11/02

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男友嚴重口臭刷牙也無用，女友嫌棄拒親熱：真的親不下去！

口臭問題令人十分尷尬！台灣一名女網民在網上抱怨，指自己的男友有口臭問題，即使刷過牙也沒改善，嚴重程度影響了親密關係，令她非常苦惱。

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女網民在Dcard論壇發文抱怨，表示男友近半年來嘴巴越來越臭，連呼氣都有味道；明明已經刷過牙，還是覺得有股莫名的老人味。而她本身又是一個很在意口臭的人，在和男友溝通後，問題卻也沒得到改善，導致二人親密關係變得疏離：

現在我們平常待在一起，我都會很抗拒他靠近我胸部以上，他想親親我也會躲…… 他還覺得是我沒那麼愛他，所以不想親親。

網民猜測口臭原因建議解決辦法

女網民的遭遇引起熱議，有不少人在帖文下留言猜測男友的口臭成因，或許是都市人常有的「熬夜」、「便秘」問題，導致口臭；又可能是有未被發現的隱疾例如牙周病、扁桃腺結石等，都會令人有口臭，單靠刷牙無法解決。網民建議，可以多喝下火茶、注意清潔舌苔等辦法，幫助解決口臭：

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口臭成因

根據香港衞生署衞生防護中心資料，口臭於健康的人士頗為普遍，引起口臭的主要原因是食物渣滓和血液在口腔內經細菌分解而腐化。口腔衞生欠佳、唾液流量不足、吸煙、進食味道濃烈的食品等，都有機會引致口臭。

另外，本港耳鼻喉專科醫生黃漢威早前接受TOPick訪問指，因食物殘留的渣滓而形成的扁桃腺結石，同樣有機會引致口氣。扁桃腺結石不會引發痛楚，也不會引致發燒，但會有被異物頂住的感覺，並形成口氣，散發惡臭。部分患者會因為口氣而出現社交問題。

解決辦法

黃醫生表示，在大部份情況下，口臭可以憑着每天保持口腔衞生及良好的護齒習慣預防，包括每日於早晚及進食後，使用含氟的牙膏擦牙、定期接受口腔檢查、戒煙、多喝水及避免進食味道濃烈的食品。少吃花生、果仁、薯片、薯條等零食，因殘留的食物渣滓容易積聚坑洞內，隨之腐爛。每餐進食後，宜用清水或鹽水漱口，保持口腔清潔。若口臭情況持續，便應請教醫生或牙醫。

另外，台灣柏登牙醫診所院長黃斌洋曾指出，有口氣問題的人，可能因為口腔衞生清潔不足或不正確，容易積聚牙菌膜，日積月累下引起口臭、牙齦炎、牙石、口臭等口腔問題。建議除了要改變刷牙的方式及增加刷牙次數，亦可以隨身帶備小瓶漱口水，方便隨時使用。多漱口的好處不但保持清新口氣，對於牙齒保健也有很重要的作用，因為吃完東西後口腔容易處於酸性的狀態，同時會讓牙齒容易脫鈣，這時反而不適合刷牙，漱口水則可以幫助口中恢復酸鹼值，亦有助於保持牙齒健康。

同場加映：8大有助改善口氣食物

營養師Charlene在IG專頁推薦吃8種食物，能有助改善口臭問題，keep住清新口氣：

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責任編輯：羅嘉欣

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