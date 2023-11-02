非常外傭丨被菲傭騙了5年？ 港媽視如家人送金飾利是結果出乎意料

▲ 有港媽上網呻待菲傭如家人，最後…竟是菲傭計劃中的一環。

好的外傭難求，所以不少好僱主都會待她們如家人！不過有港媽在網上發帖，指請了一個非常特別的菲傭，一做便5年，港媽視她如家人，送金又送錢，不過最終都留不住對方，港媽慨嘆，「我們只是她計劃中的一環！」

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該港媽日前在社交平台以「被菲傭「騙」了5年！我真的…..」為題發帖，直指本以為菲傭布蘭達能在她家待一輩子，沒想到被「騙」了。終究還是錯付了…

育有2孩的港媽表示，外傭布蘭達在她們家兢兢業業幹了5年，一直都沒有任何辭職的跡象，前兩年還跟她續約時，外傭還一臉不可置信，喜上眉梢，

她家裡有4個兒子1個女兒，家庭負擔比較重，所以她還蠻需要這份工作的。

港媽又指布蘭達在她家工作5年，3年疫情以來，她沒有辦法帶菲傭一起回內地，所以菲傭只能夠滯留在香港，閒時會隔空詢問及寄藥，並照顧小貓Leo。

疫情期過去之後，她們搬上大房子，外傭也有自己獨立的工人房，但是外傭卻在搬家前一天離開香港，

好像我們終於過上了好日子，卻要始亂終棄，拋棄糟糠之妻了。

▲ 菲傭布蘭達第一天入屋返工。(網上截圖)

首日返工已獲港媽歡心

港媽憶起5年前，布蘭達剛到家的時候，已經很喜歡對方，覺得對方長得有點像陳英雄那個電影《青木瓜次味》裡的梅，很有東南亞的溫柔的韻味，後來才知道外傭有1/8的中國血統，「果然我們勤勞勇敢的中國人，就是好看。」

布蘭達跟一般熱情奔放的菲傭性格不同，不會拉幫結派，周末更不會去維園、中環，平時也不會一邊看小孩一邊跟同鄉煲電話粥，

我們第一個菲傭咪咪就很典型，她認識我們全小區的菲傭，導致我們家前一天吵架，第二天全小區都知道為了啥，所以布蘭達非常不一樣，她不是很喜歡熱鬧，經常周末放假的時候能看到她，就靜靜地坐在樓下的花園裡面。

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營造家庭氛圍

港媽稱布蘭達在家裡也習慣了沉默，不管港媽跟她說什麼，布蘭達都會說：「Yes mum！」，港媽曾測試過她，在她耳邊輕輕地說了一段順口溜，她的回答還是「Yes Mum」，

她始終跟我們保持着一種職業上的疏離，儘管我很不喜歡那種階級感，跟她努力營造一種家庭的氛圍，給她過生日呀！給她買衣服呀！跟她一起逛逛街呀，按照香港的規矩，菲傭只能在廚房吃飯的，但是我堅持讓她跟我們一起用餐，但是她還是會先怯怯地把自己的那份菜夾走，默默地低頭吃飯，5年來都是這樣子的。

港媽覺得她這種疏離感應該是來自於她的職業分寸，是24小時待命之下的尊嚴，所以港媽尊重她，同時她又透露布蘭達出生在馬尼拉，她畫畫畫得特別好，是天賦異稟，在college學的專業是計算機，也做過那種辦公室白領，

她有4個親兒子，因為非常喜歡女兒，所以就過繼了她表兄的女兒，我經常想如果布蘭達不是出生在菲律賓，那個男性普遍懶惰的國家，她是不會擁有不一樣的人生。

生日送金飾

去年布蘭達生日，港媽沒有像往年一樣，給她包一個紅包，而是直接帶她去買了一個小金飾，上面是中國的福，

我是覺得可能給了她錢，錢還是反哺給她的家人，我希望她的金錢和福氣都能使在自己身上。

布蘭達跟港媽的子女關係不錯，尤其跟妹妹感情很深，所以這次告別充滿了天高苦渺茫的氣息，

那天剛好是國慶，趕上維港4年1度的放煙花，然後她跟妹妹就在陽台擁抱告別，哭聲戾淹沒在煙花的綻放當中。

辭職原來為了…

最終港媽鼓起勇氣問她到底為什麼辭職？原來菲傭辭職是要去加拿大工作，而這不是一個臨時決定，因為菲律賓人要移民加拿大，非常得困難，

她曲線救國，先在香港工作幾年，然後成功拿到了加拿大的工作簽證，也就是說：「我們都只是她計劃大的一環」，說到這樣就不太傷感。

港媽續指，即使布蘭達生於貧窮，也能借風使力，把自己移植到更加富富饒的土地上去，她可能並不知道什麼是女性主義，但她是勇敢的踐行者，默默地改變着自己和後代的命運，

忽然覺得送小金福充滿前瞻性，但是裡面的意味改變了，我根本不用擔心，她被家庭盤剝，她的命運和金錢始終是牢牢掌握在自己手裡的，我對她只剩下欽佩和祝福。

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感動網民

貼文一出，即掀起熱議，不少網民指布蘭達對港媽一家都有付出真實感情，「雖然這些都是她計劃裡的一環，但她的努力付出也是真真切切的，對僱主家的感情也是真實的。」、「工人也好，阿姨也罷，其實都是有距離感的，不要妄想相處成家人。」

另有網民被布蘭達的勇於改變自己命運所感動，「真的哭了，出身真的決定了跟命運抗衡啊。」、「她也是沒辦法，生活所迫，為了賺多一點的錢。」「喜歡這種暗暗計劃、默默努力改變人生的女性！」、「So感動，把坐在白雲機場侯機的我看哭了，眼淚嘩啦啦的」、「有計畫有目標，勤勞勇敢善良，這就是華人血統」。

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責任編輯：王明芳