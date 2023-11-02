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【粵車南下】粵車南下首階段不入市區　林世雄：第二階段未有落實時間表

社會 11:25 2023/11/02

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運輸及物流局局長林世雄。（陳靜儀攝）

「港車北上」至今實施4個月，政府正積極與內地商討 「粵車南下」，並計劃分兩階段落實措施。運流局局長林世雄今日（2日）表示，首階段料明年內實施，待港珠澳大橋人工島大型自動化停車場項目完工，廣東省及澳門旅客南下泊車後，可乘車到香港機場轉乘飛機前往外地，或於大橋口岸入境本港。當局正準備相關車輛預約和識別工作。

被問及如何避免措施實施後，加劇本地交通擠塞問題，他強調，雖然港珠澳人工島大型自動化停車場項目的停泊量以千計，但首階段車輛不會進入市區，故對本地交通沒有影響。

至於第二階段，即全面開放内地客自駕來港，林世雄稱，暫時未有落實時間表，形容要視乎第一階段推出後的反應和情況，又強調要考慮很多因素，包括香港地小人多、中港車輛左右軑分別、路面情況等，再探討「粵車南下」限額及範圍等。

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記者：梁薾心

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