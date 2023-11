香港小姐丨叔叔受精神健康煎熬失蹤逾30小時　謝嘉怡急發文籲公眾幫手尋人

中英混血兒、前港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)從小在蘇格蘭長大,爸爸為香港人,而媽媽則是蘇格蘭人。2020年返港參選香港小姐競選並奪得冠軍寶座後,Lisa將事業重心放在香港,與家人分隔兩地。

昨日(11月1日)Lisa突然在社交網站發長文,指身在蘇格蘭的叔叔失蹤逾30小時,由於叔叔一直飽受精神健康困擾,Lisa與家人非常擔心叔叔的安危。

貼近照+漫畫圖像尋人

Lisa於IG上載多張叔叔近照及漫畫圖像,籲公眾幫手尋回叔叔,她留言寫道:

Hey guys, I never imagined that I would have to write this, but unfortunately, my uncle Andrew Trainer has gone missing in Lanark, South Lanarkshire, Scotland. Yesterday at 8am, he left the house, and he has not returned home since. It has now been over 30 hours, and we are extremely worried about his safety. He has been going through some mental health challenges, and our only desire is to have him back home safe and sound. The police have already been contacted, and if you have seen him or see him, please call the police on 101, quoting case incident number 2707. Thank you!

(大家好,我從來沒有想過我會寫這篇文章,但不幸的是,我的叔叔Andrew Trainer在蘇格蘭南拉納克郡的拉納克失踪了。 昨天早上8點,他離家出走,從此就沒有回家過。 現在已經過去30多個小時了,我們非常擔心他的安全。他一直在經歷一些心理健康挑戰,我們唯一的願望就是讓他平安回家。已經聯絡警方,如果您見過他或看到他,請撥打101報警,案情編號2707。謝謝!)