鼻竇異物｜婦人單邊鼻塞逾10年　求醫揭鼻腔遭1物塞滿

▲ 一名婦人鼻塞逾10年，求醫驚揭鼻腔內藏有巨型黑色硬塊。

長年鼻塞有可能是鼻竇藏有異物！台灣有耳鼻喉科醫生分享病例，指一名婦人右側鼻孔阻塞10多年，一度被診斷患有鼻中膈彎曲及鼻竇炎，但因為不敢開刀進行手術而不了了之。醫生進行檢查後，發現婦人的鼻腔內居然藏有一坨巨型黑色硬塊，遂將其挖出，終於解決對方多年來的困擾。

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台灣耳鼻喉科醫生陳亮宇近日在個人Facebook專頁分享病例，表示該名婦人求診時表示自己右側鼻孔已經阻塞十幾年，形容感覺像「有一塊很大的鼻屎卡在鼻子裡面，但怎麼樣都摳不到」。婦人繼指，過往曾到其他診所求醫，被診斷為鼻中膈彎曲及鼻竇炎，需要進行手術治療，但她實在不敢開刀，故希望陳亮宇能幫忙想辦法解決鼻塞問題。

▲ 醫生為婦人進行麻醉及心理建設後將巨型鼻屎夾出。（FB圖片）

陳亮宇於是為她進行詳細檢查，發現對方右邊鼻子確實有鼻中膈彎曲的問題，而且卡著一些黏稠的鼻涕。但除此之外，他亦發現鼻涕後方有一坨巨型的黑色硬塊，塞滿婦人的鼻腔。

之後陳亮宇替婦人做麻醉及心理建設，花了幾分鐘時間將那塊「大鼻屎」從對方的鼻孔中挖出，更表示「從來沒有想過，挖鼻屎可以挖到滿頭大汗」，所幸婦人的鼻塞問題果真隨著硬塊被挖出而解決。

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責任編輯：羅嘉欣