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家居清潔丨打翻飲料、醬汁於布藝家品傷腦筋　手提無線布藝清潔機污漬克星　

休閒消費 12:15 2023/11/02

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家用無線布藝清潔機，以高壓水柱清洗、刷擦、強力吸走污水污漬，輕鬆令傢俬潔淨如新。(有關機構提供)

有時候不小心將汽水、咖啡、醬汁打翻、甚至家中毛孩太過興奮攋尿，一旦滲入梳化、座椅、床褥等布藝傢俬和紡織製品，即使用擦布、毛刷等工具亦難以清潔乾淨，久而久之日積月累成為頑固污漬，不但影響美觀亦容易滋生細菌。最近市場一款新推家用無線布藝清潔機，以高壓水柱清洗、刷擦、強力吸走污水污漬，輕鬆令傢俬潔淨如新，不用再為清潔布藝家品而傷腦筋。

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當汁料、飲料等滲入梳化、座椅、床褥等布藝傢俬和紡織製品，就有機會形成頑固污漬，成為萬千細菌溫床。不想與細菌同床共枕？德國寶全新無線布藝清潔機(SCC-WL60)，配備專業3重深層潔淨技術，先以高壓水柱打散污垢，只需簡單按鍵，機身的出水口即噴出強力高壓水分子，高效沖刷布料表面的新舊污垢，同時均勻地滲透布料纖維內層，打散深層污漬。

再利用7,200rpm超高速滾刷刷除污漬，徹底刷除布料表面的頑固污漬，同時刷出深藏在布料纖維內的微塵和致敏原，較傳統手刷更快更高效。最後內置強勁高速摩打，轉速高達每分鐘 90,000 轉，產生8kPa強勁真空吸力，將污垢連污水一併吸走，為布藝和紡織製品深層清潔。

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機身輕巧易用，除可手提使用清潔地毯、梳化等布藝產品之外，亦貼心配備延長軟管刷頭，簡單裝上即可輕鬆清潔家居、車廂與辦公室的任何角落，無論梳化側邊或窗簾高處，甚至車廂座位的邊角處都能深入全面深層清潔。內置大容量鋰電池，續航力超強，充電後可連續使用約 30分鐘，加上無線設計，可一次過清潔梳化、咕臣、地毯等而毋須中途充電，更可用於清潔車廂、腳踏墊等，極之方便！

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責任編輯︰陳珈希

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