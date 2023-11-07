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新手爸媽丨N班面試撞正孩子瞓晏覺食飯　港媽1舉動被網民嘲笑：瞓夠先讀書

新手爸媽 18:54 2023/11/07

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有港媽稱心儀的幼兒園N班面試時間，撞上小朋友的睡覺和用膳時間，詢問網民如何向學校提出改時間。（iStock圖片）

3至5歲兒童每日需要睡10至13小時，當中包括午睡時間，如果午睡時間碰巧撞正幼稚園面試，難免會影響表現。一位港媽早前向網民請教如何向校方轉達想更改面試時間，又不失面試機會。帖文被轉載至其他親子討論群組，引起熱烈討論。

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該名港媽在facebook群組「香港幼兒園 幼稚園情報分享交流組」發帖文請教網民意見，指心儀的幼兒園N班面試時間撞上小朋友的睡覺和用膳時間。不過，港媽選擇不調整孩子的作息時間，反而向網民請教意見，如何向校方提出調整及商討面試時間，同時又不會留下壞印象。

請問點樣同學校講可以改到早啲或者晏啲成功機會大？

原文底下已有不少網民留言，帖文亦迅速被轉載至facebook專頁「生仔要考牌系列」，引起更多網民熱烈討論。不少網民揶揄事主的心態和杞人憂天，表示「等下年唔瞓再in（interview）過」、「好簡單，唔好去in（interview），食飯同瞓覺重要啲」，亦有網民認為事主的擔憂是合理，反應兩極。

有網民建議該名港媽應把握面試機會，盡量訓練孩子能配合面試時間，「一係早少少食飯或者遲少少喇……真係心儀（學校）就要付出，除非你有病假紙，唔係嘅話，熱門幼稚園一般都唔畀改。」點擊圖片即睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

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