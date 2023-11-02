靚媽精明眼丨九龍東皇冠假日酒店自助餐快閃優惠　$99任食生蠔+松葉蟹腳+刺身

▲ KKday推出「香港九龍東皇冠假日酒店尚廚自助餐優惠」，9周年快閃價低至每位$99品嚐「蠔得喜」自助午餐。（KKday圖片）

喜歡食生蠔的你注意！KKday推出「香港九龍東皇冠假日酒店尚廚自助餐優惠」，9周年快閃價低至每位$99品嚐「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲，更有「生蠔．松葉蟹腳．龍蝦」自助晚餐，任食即開生蠔、松葉蟹腳、青口及黃金螺等。

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KKday推出9周年快閃優惠，即日起至11月8日推出多個「香港九龍東皇冠假日酒店尚廚自助餐優惠」，必搶每位$99（連加一$134）「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲，另有買一送一，星期一至五平均每位$209，星期六日及公眾假期每位$233，可以任食凍海鮮包括即開生蠔、紐西蘭青口、黃金螺、白蜆、熟蝦；逢星期六、日及公眾假期更供應松葉蟹腳、吞拿魚及油甘魚刺身等。

▲ 「生蠔.松葉蟹腳.龍蝦」自助晚餐。（KKday圖片）

生蠔.松葉蟹腳. 龍蝦」自助晚餐亦有買一送一優惠，星期一至四平均每位$347，星期五至日、公眾假期及前夕平均每位$371位，任食以上凍海鮮兼芝士焗龍蝦、片皮鴨、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒等。

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優惠詳情

預訂日期：2023年11月2日至11月8日

用餐日期：2023年11月3日至12月10日

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

【KKday 9周年快閃限量搶–$99/位】

「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲

星期一至五成人$99/位（原價$383/位）

結帳時會收取原價加一服務費，即總共$134/位

▲ 99元快閃優惠好搶手！（網頁截圖）

【KKday 9周年快閃限量搶–買一送一】

「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲

星期一至五$418/2位*，平均$209/位*（原價$766/2 位）

星期六、日及公眾假期 $466/2位*



【KKday 9周年快閃限量搶–買一送一】

「生蠔．松葉蟹腳．龍蝦」自助晚餐連無限暢飲



星期一至四$694/2位*，平均$347/位（原價$1,272/2位）

星期五至日及、公眾假期及前夕$742/2位*，平均$371/位* （原價$1,360/2位）

【KKday 9周年快閃限量搶–買一送一】

「醇香抹茶」下午茶自助餐連無限暢飲

星期六日及公眾假期$298/2位*，平均$149/位*（原價$546/2位）

*已包括原價加一服務費

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責任編輯：林綺玲