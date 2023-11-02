  • 28°C
香港時間 : 20231102日 (週四) 12:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼丨九龍東皇冠假日酒店自助餐快閃優惠　$99任食生蠔+松葉蟹腳+刺身

親子好去處 11:45 2023/11/02

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

KKday推出「香港九龍東皇冠假日酒店尚廚自助餐優惠」，9周年快閃價低至每位$99品嚐「蠔得喜」自助午餐。（KKday圖片）

喜歡食生蠔的你注意！KKday推出「香港九龍東皇冠假日酒店尚廚自助餐優惠」，9周年快閃價低至每位$99品嚐「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲，更有「生蠔．松葉蟹腳．龍蝦」自助晚餐，任食即開生蠔、松葉蟹腳、青口及黃金螺等。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】5歲女兒明年升小只報1間直資學校 佛系媽媽李漫芬走訪名校分享會大開眼界

KKday推出9周年快閃優惠，即日起至11月8日推出多個「香港九龍東皇冠假日酒店尚廚自助餐優惠」，必搶每位$99（連加一$134）「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲，另有買一送一，星期一至五平均每位$209，星期六日及公眾假期每位$233，可以任食凍海鮮包括即開生蠔、紐西蘭青口、黃金螺、白蜆、熟蝦；逢星期六、日及公眾假期更供應松葉蟹腳、吞拿魚及油甘魚刺身等。

「生蠔.松葉蟹腳.龍蝦」自助晚餐。（KKday圖片）

生蠔.松葉蟹腳. 龍蝦」自助晚餐亦有買一送一優惠，星期一至四平均每位$347，星期五至日、公眾假期及前夕平均每位$371位，任食以上凍海鮮兼芝士焗龍蝦、片皮鴨、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒等。

點擊圖片放大
+4
+3

優惠詳情

預訂日期：2023年11月2日至11月8日
用餐日期：2023年11月3日至12月10日
地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

【KKday 9周年快閃限量搶–$99/位】
「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲

星期一至五成人$99/位（原價$383/位） 
結帳時會收取原價加一服務費，即總共$134/位

99元快閃優惠好搶手！（網頁截圖）

【KKday 9周年快閃限量搶–買一送一】
「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲

星期一至五$418/2位*，平均$209/位*（原價$766/2 位）
星期六、日及公眾假期 $466/2位*
 
【KKday 9周年快閃限量搶–買一送一】
「生蠔．松葉蟹腳．龍蝦」自助晚餐連無限暢飲

星期一至四$694/2位*，平均$347/位（原價$1,272/2位）
星期五至日及、公眾假期及前夕$742/2位*，平均$371/位* （原價$1,360/2位）

【KKday 9周年快閃限量搶–買一送一】
「醇香抹茶」下午茶自助餐連無限暢飲

星期六日及公眾假期$298/2位*，平均$149/位*（原價$546/2位）

*已包括原價加一服務費

【訂購連結】

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林綺玲

相關文章

【靚太精明網購】HKTVmall 於11月2日起每人派$3000現金劵！ (附睇領取方法)
22:28 2023/11/01
【靚太精明網購】HKTVmall 於11月2日起每人派$3000現金劵！ (附睇領取方法)
靚媽精明眼丨香港康得思酒店自助餐 「買二送二」 $269起歎生蠔/龍蝦/蟹腳
16:17 2023/11/01
靚媽精明眼丨香港康得思酒店自助餐 「買二送二」 $269起歎生蠔/龍蝦/蟹腳
靚媽精明眼︱麗豪航天城酒店自助餐買一送一　$400任食龍蝦凍蟹及斧頭扒
12:21 2023/10/30
靚媽精明眼︱麗豪航天城酒店自助餐買一送一　$400任食龍蝦凍蟹及斧頭扒

你可能感興趣

【靚太精明網購】HKTVmall 於11月2日起每人派$3000現金劵！ (附睇領取方法)
22:28 2023/11/01
【靚太精明網購】HKTVmall 於11月2日起每人派$3000現金劵！ (附睇領取方法)
靚媽精明眼丨香港康得思酒店自助餐 「買二送二」 $269起歎生蠔/龍蝦/蟹腳
16:17 2023/11/01
靚媽精明眼丨香港康得思酒店自助餐 「買二送二」 $269起歎生蠔/龍蝦/蟹腳
靚媽精明眼︱麗豪航天城酒店自助餐買一送一　$400任食龍蝦凍蟹及斧頭扒
12:21 2023/10/30
靚媽精明眼︱麗豪航天城酒店自助餐買一送一　$400任食龍蝦凍蟹及斧頭扒
著數優惠 自助餐 酒店 親子活動 美食 午餐 晚餐 下午茶 海鮮 將軍澳

最高瀏覽

泰國少足丨曾困洞穴18日奇蹟生還　泰國少年足球隊隊長赴英留學猝逝死因報告出爐
泰國少足丨曾困洞穴18日奇蹟生還　泰國少年足球隊隊長赴英留學猝逝死因報告出爐
【靚太精明網購】HKTVmall 於11月2日起每人派$3000現金劵！ (附睇領取方法)
【靚太精明網購】HKTVmall 於11月2日起每人派$3000現金劵！ (附睇領取方法)