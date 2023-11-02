食用安全丨旺角北角兩食肆魚蛋水銀超標被令停售　食安中心拆解風險揭8種魚最高危

▲ 旺角、北角兩食肆的散裝魚蛋被驗出水銀超標，食安中心下令停售。

食物環境衞生署食物安全中心10月31公布，旺角及北角兩間食肆的魚蛋樣本被驗出金屬雜質「甲基汞」含量超標，長期食用或會影響健康，中心已指令食肆停售有關產品。

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食安中心表示，跟進早前相關事件時，從旺角及北角兩間食肆抽取散裝魚蛋樣本進行檢測，結果顯示兩個樣本各含百萬分之零點二的甲基汞，可能違反《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》。

經風險評估後，中心認為對魚蛋食用量高的容易受甲基汞影響人士（如孕婦），長期食用相關食品或會影響健康。中心已知會涉事食肆上述違規情況，並指令它們停售

據悉，涉事食肆為「北角德昌魚蛋粉」及「旺角章記香港仔魚蛋王」，而在今年7月，兩間食肆的散裝魚蛋亦曾被驗出含甲基汞。

食安中心：多吃恐傷腦損視力

根據食安中心資料，甲基汞是毒性最強的汞（俗稱水銀）形態，可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。魚類是人們攝取到甲基汞的主要食物。甲基汞可透過胃腸道輕易被人體吸收，並迅速進入腦部。攝取大量甲基汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。

中心的總膳食研究報告亦指出，體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高，以下為8種汞含量較高魚類的例子：

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中心提醒，較容易受汞影響的人士，包括孕婦及計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述魚類，從而減低攝入過量金屬污染物。

深海魚富有DHA同Omega 3，以下為低水銀魚類：

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責任編輯：羅嘉欣