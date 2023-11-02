  • 28°C
香港時間 : 20231102日 (週四) 12:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全丨旺角北角兩食肆魚蛋水銀超標被令停售　食安中心拆解風險揭8種魚最高危

食用安全 12:17 2023/11/02

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

旺角、北角兩食肆的散裝魚蛋被驗出水銀超標，食安中心下令停售。

食物環境衞生署食物安全中心10月31公布，旺角及北角兩間食肆的魚蛋樣本被驗出金屬雜質「甲基汞」含量超標，長期食用或會影響健康，中心已指令食肆停售有關產品。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】秋燥易誘發皮炎咳嗽過敏　中醫教煮潤肺養顏湯水

食安中心表示，跟進早前相關事件時，從旺角及北角兩間食肆抽取散裝魚蛋樣本進行檢測，結果顯示兩個樣本各含百萬分之零點二的甲基汞，可能違反《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》。

經風險評估後，中心認為對魚蛋食用量高的容易受甲基汞影響人士（如孕婦），長期食用相關食品或會影響健康。中心已知會涉事食肆上述違規情況，並指令它們停售

據悉，涉事食肆為「北角德昌魚蛋粉」及「旺角章記香港仔魚蛋王」，而在今年7月，兩間食肆的散裝魚蛋亦曾被驗出含甲基汞。

食安中心：多吃恐傷腦損視力

根據食安中心資料，甲基汞是毒性最強的汞（俗稱水銀）形態，可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。魚類是人們攝取到甲基汞的主要食物。甲基汞可透過胃腸道輕易被人體吸收，並迅速進入腦部。攝取大量甲基汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。

中心的總膳食研究報告亦指出，體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高，以下為8種汞含量較高魚類的例子：

點擊圖片放大
+6
+5

中心提醒，較容易受汞影響的人士，包括孕婦及計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述魚類，從而減低攝入過量金屬污染物。

深海魚富有DHA同Omega 3，以下為低水銀魚類：

點擊圖片放大
+3
+2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

食用安全｜港女買生蠔套餐稱丈夫食後「下體腫脹」　醫生拆解生蠔壯陽迷思
19:20 2023/11/01
食用安全｜港女買生蠔套餐稱丈夫食後「下體腫脹」　醫生拆解生蠔壯陽迷思
食用安全｜內地女食生醃大閘蟹　放落口驚覺仲識郁：用鉗夾我！【食安拆解食生蟹風險】
12:47 2023/10/31
食用安全｜內地女食生醃大閘蟹　放落口驚覺仲識郁：用鉗夾我！【食安拆解食生蟹風險】
食安疑雲｜港女買泡菜疑中伏包裝發脹現怪味　宗家府泡菜揭秘箇中原因
12:48 2023/10/26
食安疑雲｜港女買泡菜疑中伏包裝發脹現怪味　宗家府泡菜揭秘箇中原因

你可能感興趣

食用安全｜港女買生蠔套餐稱丈夫食後「下體腫脹」　醫生拆解生蠔壯陽迷思
19:20 2023/11/01
食用安全｜港女買生蠔套餐稱丈夫食後「下體腫脹」　醫生拆解生蠔壯陽迷思
食用安全｜內地女食生醃大閘蟹　放落口驚覺仲識郁：用鉗夾我！【食安拆解食生蟹風險】
12:47 2023/10/31
食用安全｜內地女食生醃大閘蟹　放落口驚覺仲識郁：用鉗夾我！【食安拆解食生蟹風險】
食安疑雲｜港女買泡菜疑中伏包裝發脹現怪味　宗家府泡菜揭秘箇中原因
12:48 2023/10/26
食安疑雲｜港女買泡菜疑中伏包裝發脹現怪味　宗家府泡菜揭秘箇中原因
健康問題 食用安全 食安中心 食品 旺角 北角

最高瀏覽

泰國少足丨曾困洞穴18日奇蹟生還　泰國少年足球隊隊長赴英留學猝逝死因報告出爐
泰國少足丨曾困洞穴18日奇蹟生還　泰國少年足球隊隊長赴英留學猝逝死因報告出爐
【靚太精明網購】HKTVmall 於11月2日起每人派$3000現金劵！ (附睇領取方法)
【靚太精明網購】HKTVmall 於11月2日起每人派$3000現金劵！ (附睇領取方法)