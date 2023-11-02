【電話詐騙】老婦接「假兒子」來電圖騙10萬　負責收款廚師認企圖欺詐囚20個月

▲ 老婦接「假兒子」來電圖騙10萬，負責收款廚師認企圖欺詐囚20個月。（資料圖片）

老婦接獲「假兒子」來電稱需5萬元保釋金，老婦支付後再被要求支付10萬元，老婦起疑後通知子女及報警。22歲廚師收款時被捕，早前於區域法院承認企圖欺詐罪，今（2日）判刑。暫委法官判刑時指，被告雖是按照指引行事，並非主腦，但亦佔有一定角色，而且被告知情後仍繼續犯案，即時監禁是唯一選擇，遂判囚20個月。

被告霍梓軒（22歲），報稱任職廚師，早前承認企圖欺詐罪，事發於2022年11月21日至22日。

暫委法官判刑時引述辯方求情時指，被告被捕後表現合作，又指被告因欠債而倦於還款，最終被不良份子誤導而干犯罪行，被告現希望對受害人致歉。

暫委法官指，被告雖是按照指引行事，並非主腦，但亦佔有一定角色，而且被告知情後仍繼續犯案，即時監禁是唯一選擇，考慮到被告年青及認罪等因素，判囚20個月。

案情指，黃姓女事主於2022年11月21日及22日在家收到不知名男子來電，對方聲稱是其兒子，現正被警方拘留，需要5萬元保釋金，黃同日將5萬元交予1名張姓男子。

黃同日再接獲來電，對方聲稱是其兒子，表示再需要10萬元保釋金。黃感到可疑後將事件告知子女，最終揭發詐騙事件及報警。被告隨後於案發地點被警員拘捕。被告警誡下稱，知道這是電話詐騙，但他未有參與致電，只是為了1,000元報酬而前往收取10萬元。

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記者：梁錦麟