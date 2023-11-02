童年回憶丨美立法禁售彩虹糖2027年起全面停銷　背後1個原因令人震驚

▲ 4年後可能食唔到彩虹糖了！

很多港孩小時候都一定會吃過彩虹糖，廣告口號「Skittles，掂彩虹，嗒彩虹」更是童年回憶，但很有可能2027年之後彩虹糖就會絕跡市面，因為日前美國加州簽署AB 418法案禁止銷售Skittles及其他糖果，並於2027年生效，據報道指Skittles彩虹糖的添加劑有機會增加患癌風險，為了食物安全問題所以禁售。

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童年回憶食完彩虹糖條脷都會變到「彩虹」，有時食得太多條脷會痛。日前美國加州簽署AB 418法案禁止銷售Skittles及其他糖果，原因是內裡的添加劑。

美國AB 418法案又稱加州食品安全法（The California Food Safety Act），當中內容為禁止生產、銷售以及分銷含有三號紅色染料、溴酸鉀、溴化植物油、羥苯甲酸丙酯、二氧化鈦Titanium dioxide的食品，違反者將受到民事處罰，將被罰 $5,000至$10,000 美元（約$39,119至78,238港元），而這些添加劑常常用於色彩繽紛的糖果中，因此Skittles、Hot Tamales 和 Dubble Bubble Twist Gum等品牌都列入禁售之內！

據外媒報導稱這些添加物有機會增加患癌風險，在2020年Titanium dioxide被部份歐洲國家列為不安全食品，容易導致兒童出現生殖系統與免疫系統損害等的問題，因此不少人都支持法案。

不過美國糖果商協會（National Confectioners Association）反駁指：「他們不是根據科學做出決定，加州州長批准該法案將削弱消費者信心，並造成食品安全混亂；該法案的制訂將增加食品成本，我們應該依靠FDA的科學嚴謹性，來評估食品成分和添加劑的安全性。」

因此加州州長辦公室在簽署法案後發聲明反擊：「事實上，歐盟早已經禁止使用多種化學添加劑和著色劑，這樣的經驗證明了食品業者其實有能力維持既有產品線，同時遵守各國不同的公共衛生法律。所以只要涉事食品公司在2027年前調整配方就可以繼續銷售。」

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責任編輯︰王明芳