羅密歐與祝英台丨從事製衣生意家住7千呎獨立屋　潘志文廿年前豪宅曝光如皇宮

▲ 潘志文於26年前已經住7千呎豪宅啦！

入行逾50年的潘志文不時於劇集中飾演富豪、大老闆，在近日播映的TVB劇集《羅密歐與祝英台》裡，潘志文所演的「羅素」為富豪一名，現實中的潘志文於1990年代從事時裝生意，更曾跟妻子於加拿大開時裝店，其後更轉做製衣生意，所以年輕時的潘志文吸金力不弱。

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▲ 《羅密歐與祝英台》

7千呎獨立屋

「TVB大寶藏 」 日前重播26年前潘志文接受《城市追擊》訪問，主持人到訪其7000呎獨立屋，潘翁公開其4千萬豪宅。

身為製衣商人的潘志文對住屋有要求，潘志文跟主持人說：「主要做嘢辛苦，希望休息時回到屋企，有些大自然的景色。」從片段所見，潘志文的豪宅其有四層，一櫻為飯龐和客廳，當中更璃做牆身，讓屋主望到外面的美景。

此外，屋外有一個5000多呎的前後花園，可以招呼過百賓客。

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主人房設按摩池

至於二樓為潘志文的書房和客房，平日潘志文於書房處理公事和寫下書法。

至於三樓為千呎主人房，大床位置更可遠眺海景，另外房內的浴室設有按摩蒸氣浴池，足見潘志文很懂得享受。

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巨星曾到訪潘宅

此外四樓更別有洞天，潘志文以簾幕自製「觀星台」，晚上可以躺於梳化睇星星，至於豪宅戶外更設有大游泳池，「這裡是太太最愛的地方，可以請朋友來開派對。」，7呎豪宅超有氣派！

節目裡透露不少藝人到訪過潘宅，當中包括郭富城和成龍，問會否割愛出售？潘志文說：「錢唔係問題，最緊要係有人認同我的設計。」

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TVB「御用中風王」

現年73的潘志文早年在亞視為一線小生，近年他以部頭合約藝人參與演出，由於經常要演出中風的情節，被網民封為「御用中風王」。

潘志文曾4年內於劇集裡4度「中風」，當中包括《再創世紀》、《以和為貴》、《幕後玩家》及《EU超時任務》。

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但潘志文不介意再演，他曾於訪問中說：「呢類角色唔易做，瞓喺度都要講對白，仲有各種唔同嘅中風，有啲講嘢唔清楚、歪嘴、單單哋眼、流口水。都係咁啱編審、編劇寫開呢啲橋段，覺得觀眾會受落，我呢兩年演中風戲之後，係好多中風戲出現，有時啲戲鍾意講植物人角色。」

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