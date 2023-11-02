  • 28°C
香港時間 : 20231102日 (週四) 13:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

羅密歐與祝英台丨從事製衣生意家住7千呎獨立屋　潘志文廿年前豪宅曝光如皇宮

娛樂 12:49 2023/11/02

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

潘志文於26年前已經住7千呎豪宅啦！

入行逾50年的潘志文不時於劇集中飾演富豪、大老闆，在近日播映的TVB劇集《羅密歐與祝英台》裡，潘志文所演的「羅素」為富豪一名，現實中的潘志文於1990年代從事時裝生意，更曾跟妻子於加拿大開時裝店，其後更轉做製衣生意，所以年輕時的潘志文吸金力不弱。

羅密歐與祝英台丨鄺潔楹穿魚網絲襪演惡女　撻著徐文浩譜長短腳之戀【多圖】

《羅密歐與祝英台》

7千呎獨立屋

「TVB大寶藏 」 日前重播26年前潘志文接受《城市追擊》訪問，主持人到訪其7000呎獨立屋，潘翁公開其4千萬豪宅。

身為製衣商人的潘志文對住屋有要求，潘志文跟主持人說：「主要做嘢辛苦，希望休息時回到屋企，有些大自然的景色。」從片段所見，潘志文的豪宅其有四層，一櫻為飯龐和客廳，當中更璃做牆身，讓屋主望到外面的美景。

此外，屋外有一個5000多呎的前後花園，可以招呼過百賓客。

點擊圖片放大
+7
+6

主人房設按摩池

至於二樓為潘志文的書房和客房，平日潘志文於書房處理公事和寫下書法。

至於三樓為千呎主人房，大床位置更可遠眺海景，另外房內的浴室設有按摩蒸氣浴池，足見潘志文很懂得享受。

點擊圖片放大
+11
+10

羅密歐與祝英台x香港小姐丨陳茵媺素顏大頭零師奶味　三孩之母婚後專心相夫教子

巨星曾到訪潘宅

此外四樓更別有洞天，潘志文以簾幕自製「觀星台」，晚上可以躺於梳化睇星星，至於豪宅戶外更設有大游泳池，「這裡是太太最愛的地方，可以請朋友來開派對。」，7呎豪宅超有氣派！

節目裡透露不少藝人到訪過潘宅，當中包括郭富城和成龍，問會否割愛出售？潘志文說：「錢唔係問題，最緊要係有人認同我的設計。」

點擊圖片放大
+5
+4

TVB「御用中風王」

現年73的潘志文早年在亞視為一線小生，近年他以部頭合約藝人參與演出，由於經常要演出中風的情節，被網民封為「御用中風王」。

潘志文曾4年內於劇集裡4度「中風」，當中包括《再創世紀》、《以和為貴》、《幕後玩家》及《EU超時任務》。

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心

但潘志文不介意再演，他曾於訪問中說：「呢類角色唔易做，瞓喺度都要講對白，仲有各種唔同嘅中風，有啲講嘢唔清楚、歪嘴、單單哋眼、流口水。都係咁啱編審、編劇寫開呢啲橋段，覺得觀眾會受落，我呢兩年演中風戲之後，係好多中風戲出現，有時啲戲鍾意講植物人角色。」

點擊圖片放大
+6
+5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【羅密歐與祝英台】李君妍演泥鯭姐搶鏡　不走捷徑不斷自我增值【多圖】
18:13 2023/10/17
【羅密歐與祝英台】李君妍演泥鯭姐搶鏡　不走捷徑不斷自我增值【多圖】
【羅密歐與祝英台】羅毓儀與游嘉欣形影不離夠合拍　Yuki演麗花被讚可愛又靚女【多圖】
19:01 2023/10/18
【羅密歐與祝英台】羅毓儀與游嘉欣形影不離夠合拍　Yuki演麗花被讚可愛又靚女【多圖】
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼告別硬朗形象演風騷老闆娘　風姿綽約盡展女人味【多圖】
12:26 2023/11/01
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼告別硬朗形象演風騷老闆娘　風姿綽約盡展女人味【多圖】

你可能感興趣

【羅密歐與祝英台】李君妍演泥鯭姐搶鏡　不走捷徑不斷自我增值【多圖】
18:13 2023/10/17
【羅密歐與祝英台】李君妍演泥鯭姐搶鏡　不走捷徑不斷自我增值【多圖】
【羅密歐與祝英台】羅毓儀與游嘉欣形影不離夠合拍　Yuki演麗花被讚可愛又靚女【多圖】
19:01 2023/10/18
【羅密歐與祝英台】羅毓儀與游嘉欣形影不離夠合拍　Yuki演麗花被讚可愛又靚女【多圖】
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼告別硬朗形象演風騷老闆娘　風姿綽約盡展女人味【多圖】
12:26 2023/11/01
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼告別硬朗形象演風騷老闆娘　風姿綽約盡展女人味【多圖】
潘志文 娛樂人物職業 演員 羅密歐與祝英台 電視劇 TVB 豪宅 亞視 娛樂行業 娛樂機構

最高瀏覽

【靚太精明網購】HKTVmall 於11月2日起每人派$3000現金劵！ (附睇領取方法)
【靚太精明網購】HKTVmall 於11月2日起每人派$3000現金劵！ (附睇領取方法)