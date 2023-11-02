台灣旅行｜台北Melody x Kuromi限定主題餐廳　特色Menu神還原卡通造型

▲ （KIRABASE Facebook）

各位Melody和Kuromi的粉絲要留意啦！台北KIRABASE信義店由即日起設《My Melody & Kuromi》限定主題，推出一系列的限定Melody及Kuromi主題餐點，更另有專屬限定周邊，即將遊台的粉絲們緊記把握時間，到這個夢幻粉色國度打卡兼掃貨！

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今次《My Melody & Kuromi》X KIRABASE的限定Menu非常吸引，其中「粉紅醬酷洛米奶油飯」和「美樂蒂營養滿分餐」均還原Melody和Kuromi的造型，黑色和粉紅色米飯十分趣怪！

至於特飲方面，Melody、Kuromi也各自有莓果和紅茶可樂兩款口味，切合其「少女心」和「型女」風格，杯上更掛有卡通裝飾。除此之外，飲品亦會附上畫有Melody和Kumromi樣貌的餅乾，打卡一流！不過要提提大家，附送的餅乾每日限量發售，想要的粉絲就要早點去了！另外甜品也有暗黑系Kuromi Cupcake和Melody士多啤梨梳乎厘，都值得一試。

凡在主題餐廳點以上指定餐點，隨餐會附送限定的Melody和Kuromi插牌、紙杯墊，通通都可以拿回家收藏！而消費滿指定金額的話，亦可獲得限量精美典藏卡，一套６款，印上不同的Melody和Kuromi造型、表情和動作。若想購買限量專屬周邊，今次的產品設計走夢幻手繪風，充滿少女心，如壓克力立牌、隨身鏡、陶瓷杯墊、貼紙和愛心吊飾，可愛又實用。

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《My Melody & Kuromi》X KIRABASE

日期：即日至12月14日

時間：11am-10pm（星期五、六至11pm）

地點：KIRABASE 信義基地（ATT 4 FUN 4樓）

110台北市信義區松壽路12號4樓

記者：Panda