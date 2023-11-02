名牌手袋｜FENDI推最新男裝「飯糰包」　外型毛茸茸療癒感爆燈

▲ 飯糰包外形超得意！

轉季了，除了衣服要換季，手袋同樣都要換。各大奢侈品牌今季就為男士們推出毛茸茸手袋，當中FENDI的「飯糰包」 更是療癒感爆燈，外型的骰趣緻，男士背上身後，秒變可愛潮男！

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FENDI飯糰包 HK$ 9,800

FENDI以以日式飯糰作為靈感，推出這個白色羊皮飯糰造型吊飾，亦可作為迷你包款佩戴。迷你包採拉鏈開合設計，搭配可調整並可拆卸的鏈條肩帶，並採用捲曲白色綿羊皮製成，來自與Stefano Pilati共同創作設計的系列，是100%純綿羊皮綴以100%純象鼻蛇皮。

此外，迷你包以羊羔絨材質打造出飯糰外型，「紫菜」位置印有「Fendi Roma」字眼，像真度超高，感覺暖乎乎的，必定能為冬季帶來暖意！不過根據官網顯示，此款迷你包已售完。

GUCCI DIONYSUS郵差袋 HK$46,500

如果覺得飯糰包過份可愛，其他品牌亦有推出毛茸茸的男裝手袋，GUCCI DIONYSUS郵差袋就顯得較為型格，適合陰柔並重的男士。

手袋別具質感的虎頭扣開合已成為這款Dionysus作品的標誌，米色豹紋印花毛茸布料郵差袋上的貓科動物配件，是最新男士系列一部分作品的亮眼細節。長肩帶設計可作肩揹或斜揹等多種佩戴方式。

DIOR 迷你GALLOP郵差袋 HK$33,000

這款Gallop郵差袋以超柔軟的灰色羊毛皮製成，設計時尚簡約，並綴以經典的Dior Oblique主題圖案。翻蓋綴以Christian Dior鋁質扣環，隔層可容納所有必需品。此迷你袋款設有可調校及可拆卸的皮革肩帶，可手提、肩背或斜孭。

由於款式以沉色為主，相對地百搭，男士可以背上它打造不同造型！

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責任編輯：Kiwi Lee