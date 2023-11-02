【公共交通】林世雄：促進兩地融合的交通基建設施陸續有來　港鐵稱斥資逾千億興建新鐵路項目

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（陳靜儀攝）

第22屆國際公共交通聯會（UITP）亞太區年會昨（1日）起一連3日，由港鐵公司於香港主辦，是自2014年後首度再在港舉行。運流局局長林世雄今早（2日）在開幕禮致辭時表示，未來會有多項交通基建相繼落成，以促進香港與大灣區融合。

林世雄指，隨着港珠澳大橋、高鐵香港段等跨境交通基建落成，香港與大灣區其他城市的聯繫大為提升，實現「一小時生活圈」願景。而促進兩地融合的基建設施將陸續有來，其中港深西部鐵路將連接香港洪水橋和厦村新發展區，並接駁至前海，加強北部都會區與廣深科技創新走廊的銜接。

他續指，洪水橋站將成為結合跨境和本地公共交通的鐵路交匯點，連繫屯馬綫、港深西部鐵路和港島西至洪水橋路線，強調政府未來會繼續透過推動基建發展，促進兩地聯繫，打造一體化及可持續的交通網絡，為香港以至整個大灣區帶來更大禆益。

港鐵主席歐陽伯權則稱，港鐵將於未來10年斥資逾千億元興建新鐵路項目，在提升本地鐵路同時，打造無縫連接香港與其他大灣區城市之間高效交通網絡。

他又稱，要持續在城市交通方面領先發展，利用智慧科技非常重要，故港鐵正著手投資創新科技，加快在服務中採用科技和數碼技術，包括在車務數據中心採用人工智能、機器學習、機械人和自動化應用程式。另透過港鐵學院、全球營運標準研究院、其他商業夥伴等，建立合作關係，交流資訊和學習經驗。

另他提到，港鐵亦致力於應對氣候變化，目標是到2030年將鐵路運輸每公里的溫室氣體排放量減少46.2%。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁薾心