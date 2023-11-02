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志偉愛將丨波波不滿廚師講粗口對待　黃婧靈連發兩文公審：好少可公開話一間舖

娛樂 13:30 2023/11/02

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

波波不滿廚師講粗口，爆seed公審餐廳。

TVB新一代咪神「波波」黃婧靈，憑着36E驕人上圍，成功俘虜萬千少男的心。波波於6年前加入TVB主持《後生仔傾下偈》而引關注，曾獲高層曾志偉在節目中以半開玩笑地點名表示欣賞波波，由此被媒體形容為「志偉愛將」。

波波亦漸獲大台重用，不斷為J2主持綜藝節目，其中在《冇人性教育》中因言論大膽又夠投入，被封新一代「性女」。

【志偉愛將】波波右手驚現逾十條𠝹痕陷自殘疑雲　黃婧靈：接受你一切的猜忌

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【志偉愛將】波波右手驚現逾十條𠝹痕陷自殘疑雲　黃婧靈：接受你一切的猜忌

爆seed公審餐廳

向來敢怒敢言的波波，昨日（11月1日）在社交網站連發兩個限時動態，大動肝火鬧爆餐廳廚師「對食客零尊重」。她留言寫道：

一入門口佢哋個廚師就即刻講晒粗口
發晦氣掉碗又倒奶茶
一路煮麵一路切大聲講粗口
係咁怨話點解仲有客
但明明係營業時間
對食物零尊重
對食客都零尊重
其實我好少可會公開咁樣話一間舖

其後，波波再貼出餐廳舖面相片，兼且標註餐廳名及地址公審：「身為廚師都可以侮辱食物！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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