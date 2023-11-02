志偉愛將丨波波不滿廚師講粗口對待　黃婧靈連發兩文公審：好少可公開話一間舖

▲ 波波不滿廚師講粗口，爆seed公審餐廳。

TVB新一代咪神「波波」黃婧靈，憑着36E驕人上圍，成功俘虜萬千少男的心。波波於6年前加入TVB主持《後生仔傾下偈》而引關注，曾獲高層曾志偉在節目中以半開玩笑地點名表示欣賞波波，由此被媒體形容為「志偉愛將」。

波波亦漸獲大台重用，不斷為J2主持綜藝節目，其中在《冇人性教育》中因言論大膽又夠投入，被封新一代「性女」。

【志偉愛將】波波右手驚現逾十條𠝹痕陷自殘疑雲 黃婧靈：接受你一切的猜忌

▼ 點擊圖片放大 +24 +23

【志偉愛將】波波右手驚現逾十條𠝹痕陷自殘疑雲 黃婧靈：接受你一切的猜忌

爆seed公審餐廳

向來敢怒敢言的波波，昨日（11月1日）在社交網站連發兩個限時動態，大動肝火鬧爆餐廳廚師「對食客零尊重」。她留言寫道：

一入門口佢哋個廚師就即刻講晒粗口

發晦氣掉碗又倒奶茶

一路煮麵一路切大聲講粗口

係咁怨話點解仲有客

但明明係營業時間

對食物零尊重

對食客都零尊重

其實我好少可會公開咁樣話一間舖

其後，波波再貼出餐廳舖面相片，兼且標註餐廳名及地址公審：「身為廚師都可以侮辱食物！」

▼ 點擊圖片放大 +2

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R