升中面試︱女拔+聖保羅男女+保一+中國婦女會+聖言+英皇書院中一面試題

▲ 拔萃女書院、聖保羅男女中學、英皇書院、保良一中、香港中國婦女會中學、聖馬可中學等直私官津中學中一面試題。

2024年至2025年度中一面試即將展開，除了直資私立中學現已接受報名外，中一自行分配學位階段在1月2日起接受申請，家長可不受地區限制為子女報考最多兩所心儀中學。無論是傳統名校或地區Band 1英中，都吸引大批家長為子女報考。根據各區熱門學校的收生準則，除了學業成績外，面試表現也佔相當重要的比重，因此了解面試程序及問題，做好準備，才可以更得心應手。

根據教育局資料，中一自行分配學位將於2024年1月2日至1月16日接受交表申請，家長可向最多兩間中學遞交申請表，不受校網限制。官立及資助中學只可預留少於30%學位自行收生，至於直資中學則不受限制。在自行派位階段，各校可自訂收生準則，而不少學校面試多佔30%至40%，因此在面試中有優秀表現，就可以大大增加入學機會。

TOPick整理了多間熱門直資及官津中學的面試形式及題目，助家長及學生做好準備，考入心儀中學。

聖馬可中學面試題目：https://topick.hket.com/article/3640088

拔萃女書院中一面試實錄：https://topick.hket.com/article/3637348

聖言中學面試題：https://topick.hket.com/article/3635763

聖保羅男女中學中一面試題：https://topick.hket.com/article/3635648

福建中學中一面試題：https://topick.hket.com/article/3635614

香港中國婦女會中學中一面試題：https://topick.hket.com/article/3635544

保良局第一張永慶中學面試題：https://topick.hket.com/article/3635488

庇理羅士女子中學中一面試題：https://topick.hket.com/article/3405711

英皇書院中一面試題：https://topick.hket.com/article/3342442

元朗商會中學中一面試題：https://topick.hket.com/article/3283355

沙田祟真中學中一面試題：https://topick.hket.com/article/3259947

中一面試取決於RO成績？

1. 甚麽是Rank Order？

教育局提供的學生成績次第(Rank Order)，是指教育局按學生的呈分試成績，就申請同一所中學的所有學生的排名。舉個例子，例如A中學有1,000人申請，教育局會將1,000名申請者的成績從小到大排序，中學可以根據自己的實際情況而安排申請學生是否進行面見。

2.Rank Order是保密嗎？

教育局提供的學生成績次第(Rank Order)是保密，申請學生不會知道自己的成績次第。

呈分試的定義

呈分試是教育局根據小學校內考試成績，去編排全港小六學生次第成績的方法。根據教育局的中學學位分配辦法派位程序，所有參加中一統一派位的學生，需要在小五下學期、小六上學期、下學期應考合共3次呈分試，需要呈分的科目包括中文、英文、數學、常識、音樂和視藝，個別學校則會按校本需要把普通話或宗教科納入計算。

呈分試分數按不同戰比計算完成後，小學會根據呈分試分數為學生排名，並將這些分數報告給教育局。教育局會根據三次呈分試的考試成績，決定小六學生的升中派位組別。

呈分試的時間

呈分試不是全港小學統一日期、統一試卷進行的考試，而是由學校自行安排的校内試，三次呈分試大約會在小五下學期5月至6月、小六上學期10月尾至11月，以及小六下學期5月至6月進行。

呈分試成績計算方法：999632

呈分的科目佔分比重各有不同，坊間通常統稱為999632，即不同科目在呈分試中的比例。主科中、英、數佔的比重為9；常識為6；視覺藝術佔3；音樂佔2。

3次呈分試的比重相同，教育局會再用每所小學過往畢業生的中一入學前測驗的成績為作調整，給予每名小六學生一個分數，並以此分數排列，平均分為3個組別，即Band 1、Band 2及Band3學生。

中學的Banding如何區分？

坊間將不同的中學分為3個組別，分別是Band1中學、Band2中學及Band3中學。事實上，中學是不分banding，只有學生分banding。至於為甚麽有些中學被列為band 1中學，原因是這些中學在中一自行及中一派位階段，絕大部分甚至100%取錄band 1學生。

換言之，所謂的中學Banding，是取決於中學取錄哪個Banding學生人數佔比，即取錄較多Band1學生，坊間稱為Band1中學；取錄較多Band2學生，坊間則稱為Band2中學，如此類推。

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