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旅行小物丨聖誕旅行高峰將至　旅行抗流感小物推介

休閒消費 13:09 2023/11/02

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臭氧消毒衣袋能全方位消毒酒店提供的枕頭、被鋪、毛巾，住得更安心。(有關機構提供)

疫情過去，不少人選擇出國旅行，然而近期流感肆虐，在出國要加倍小心，慎防流感偷襲。今次推介數款抗流感神器，以及旅行小物，令大家外出時無後顧之憂「安心出行」。

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近期流感大爆發，酒店提供的枕頭、被鋪、毛巾等貼身物品，更加要小心提防。德國寶新出的臭氧消毒衣袋 OSH-030，就能全方位消毒酒店提供的枕頭、被鋪、毛巾，住得更安心！臭氧無孔不入，能深入物料全方位殺滅99.99%常見細菌，兼具除臭除異味功效。

而且不傷纖維，羽絨、皮革、真絲等都能使用，消毒完酒店用品，再將旅行穿著的靚衫消毒除臭，扮靚打卡無難度。收納方便，簡單將衣袋摺疊即可，加上採用USB供電，可以充電寶或插座使用，放在行李箱去到邊都用得！

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不少人外出都會把行程安排得密密麻麻，四圍遊覽的同時更要做好消毒準備，德國寶UVC+Ozone消毒袋就可隨時隨地將銀包、手機、相機等隨身物品以UVC及臭氧雙重消毒，殺滅99.99%常見細菌，避免成為病毒溫床！獨特便攜式設計，可手提、或套在行李箱上，或配上肩帶，斜揹、側揹皆可，時尚又實用。消毒袋採用USB供電，只需用充電寶即可使用；配合貼心摺疊式設計，摺疊後高度約6cm極慳位，使用後摺疊放入行李箱，不佔空間。

雙手是接觸最多細菌的部分，無時無刻都必須做好手部消毒和清潔！德國寶天然消毒水製造機，簡單用鹽+水即可製成親膚消毒水，殺滅99.9%常見細菌，絕無任何酒精成份，小朋友或老友記都不用怕酒精敏感。更重要是，鹽和水屬成本低、又隨手可得的材料，既環保又慳錢。除此以外，更可用來消毒隨身物品、餐桌、衫褲鞋襪；機身超迷你便攜，重量約120克，放在手袋、背包，隨時隨地消毒。

酒店衣櫃人人用過，放自己的靚衫之前，當然要徹底消毒！德國寶UVC+Ozone消毒燈，獨特磁吸設計，一貼一裝即可使用，將衣櫃變成消毒櫃；UVC及臭氧全方位殺滅99.99%常見細菌，每次打開櫃門後或每24小時全自動進行消毒，貼心又方便。機內附充電池，日常使用時不用接駁電源，當低電量時指示燈將亮起，簡單接駁USB線即可充電，適用於任何衣櫃、儲物櫃、儲物箱。

論酒店的衛生黑點，電熱水煲一定榜上有名，德國寶摺疊式旅行電熱水壺，既乾淨又衛生，飲得更安心！超慳位摺疊收納設計，摺疊後只有約8cm高，比手機闊度更窄，而展開後容量有0.6L，足夠一家三口飲用；配備全智能自動調節電壓，支援全球電壓，只需帶備當地轉換插頭即可使用。

去旅行最怕無精神，德國寶推出迷你手壓咖啡泡茶機，採用創新手壓技術，無需使用乾電或濕電，只需手壓便可達到8 bar壓力，萃取出香濃可口的咖啡或醇茶，配合德國寶咖啡醇茶環保膠囊系列，隨時隨地想嘆就嘆！隨機附送2個咖啡槽，適用於咖啡膠囊、咖啡粉及茶葉，一機通用；特別省力設計，力氣較小的女士都能輕鬆操作。

難得旅行當然要四處打卡，靚衫放在行李箱內又巢又皺點見人？德國寶USB充電旅行熨斗，機身重量約350克，極致迷你輕巧，易於攜帶同時操作容易；開機後30秒即可預熱達140度，能輕鬆燙平衣領、袖口或鈕扣位置，讓您隨時隨地整裝待發！機身採用USB供電模式，配備大容量鋰電池，充滿電後最長可連續熨約25分鐘約8套衫；更可作充電寶使用，為手機或其他電子產品充電，一物兩用！

出門旅行少不免買下一堆零食、藥妝、紀念品，但瘋狂Shopping後發現行李箱空間不夠用？德國寶真空保鮮機將衣服、毛巾等物品真空壓縮後存放，能輕鬆釋放行李箱空間；若進行水上活動或在沙灘曬太陽，亦可用真空儲藏電話、錢包、護照等貴重物品，防水、防潮、防塵。跟機配備多款尺寸真空保鮮袋，擺放相機、相機鏡頭、化妝品、衣物、毛巾等都無問題，悉心保護您最珍貴的「寶貝」。

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責任編輯︰陳珈希

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